meteoweb.eu

: Abbadia San Salvatore (SI) torna a vivere i fasti del suo splendente medioevo Dal 6 all’8 luglio - ENRICOLIOTTI : Abbadia San Salvatore (SI) torna a vivere i fasti del suo splendente medioevo Dal 6 all’8 luglio - TIZIANAPOESIA : concorso UN MONTE DI POESIA XIII edizione città di abbadia san salvatore - SienaFree : Rinforzi da tutta la provincia per la ricerca 69enne disperso sull'Amiata -

(Di sabato 9 giugno 2018)San(SI)del suo: un intero paese riscopre le sue origini e celebra l’Offerta dei Censi una singolare rievocazione storica che per tre giorni trasforma il cuore antico del borgo toscano in un “Castrum” medioevale dove rivivono arti e mestieri. Dal 6 all’8 luglio la comunità badenga smette gli abiti contemporanei ea vestire quelli degli avi, mettendo in scena una festa in costume, unica nel suo genere, che offre un interessante spaccato della vita di quel tempo. Nel cuore del caratteristico borgo si animano i terzieri: le piazze e le strade si trasformano in un palcoscenico naturale capace di accogliere taverne, botteghe di arti e mestieri e mercatini. Intanto per le vie si muovono musicanti e danzatori, cantori e giocolieri mentre nel vicino accampamento militare si susseguono sfide, duelli e spettacoli con il fuoco. Si ...