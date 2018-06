A bordo della Nave Scuola Vespucci con gli studenti di  Sciacca e sulle spiagge di

Auto – Andy Murray a bordo della Jaguar I-Pace nel World Environment Day : Il due volte Campione di Wimbledon Andy Murray onora il suo impegno di “Viaggiare Elettrico” preso con il World Wide Fund for Nature (WWF) a bordo della Jaguar I-Pace Andy Murray, due volte Campione di Wimbledon, ha onorato la sua promessa, fatta durante il World Earth Hour del WWF, di “viaggiare elettrico” e di diventare uno dei primi clienti della Jaguar I-Pace durante il World Environment Day. Rispettando l’impegno preso da Murray lo scorso ...

Salvare il mare - Costa Crociere in prima linea. A bordo della Fascinosa per l'evento 'Goal 14' : PALERMO - Il mare come lo scrigno dell'uomo. È una miniera di risorse per l'economia. È il tesoro che dobbiamo conservare alle future generazioni. Si chiama Crescita Blu,...

In Vietnam per otto chilometri nel vuoto - a Phù Quoc a bordo della funivia più lunga del mondo : Quasi otto chilometri a 160 metri d’altezza, percorsi in 15 minuti. Sono questi i numeri che rendono speciale la Phù Quoc Cable Car, la funivia più lunga del mondo inaugurata in Vietnam nel febbraio scorso. Una lunghezza record, per la precisione di 7899 metri, che superano di oltre un chilometro e mezzo quella che prima deteneva il primato: la 3S ...

Viaggi & Turismo : la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge : Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera. The Spa, progettata dalla ...

Morto a bordo della Carnival Magic - a processo dieci imputati per omicidio colposo : Ricostruzione choc dell'accusa. A processo per omicidio colposo dieci imputati. Il decesso nel 2011 del bengalese Mia Ismail, 22 anni, precipitato per 32 metri

Fortnite : a breve si potrà girovagare per la mappa a bordo dei Carrelli della Spesa : Arrivano interessanti, quanto singolari, notizie per i tantissimi giocatori di Fortnite! Infatti, tra poco sarà possibile girovagare per la mappa a bordo dei...Carrelli della Spesa!Al momento, non è chiaro quando questi "mezzi" arriveranno in Fortnite Battle Royale ma, come segnala Gamespot, è possibile che verranno introdotti con l'aggiornamento 4.3 o, al massimo, la prossima settimana.Il singolare veicolo riporta la descrizione "Rotolati in ...

Migranti - bimbo nasce a bordo della nave Aquarius : si chiama Miracolo : Migranti, bimbo nasce a bordo della nave Aquarius: si chiama Miracolo Migranti, bimbo nasce a bordo della nave Aquarius: si chiama Miracolo Continua a leggere L'articolo Migranti, bimbo nasce a bordo della nave Aquarius: si chiama Miracolo proviene da NewsGo.

Migranti - bambino nasce a bordo della nave Aquarius : si chiama Miracle : Un bambino è nato ieri a bordo della nave Aquarius, l'imbarcazione di ricerca e soccorso gestita in partnership da Medici Senza Frontiere , Msf, e Sos Mediterranee, dove la sua mamma era stata ...

Eleonora bordonaro e il fascino della musica popolare : ecco il suo ‘Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie’ : Ci sono dischi di musica popolare che, prima di ogni altra cosa, ribadiscono come la musica popolare non si estinguerà mai. Così è per per “Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie”, il disco di debutto di Eleonora Bordonaro uscito lo scorso ottobre per Finisterre / Felmay e oggi rilanciato da Macramè. Un debutto certo, ma soprattutto il punto di arrivo e ripartenza di un percorso dalle innumerevoli esperienze e collaborazioni (Ambrogio ...

GRATIS IN CROCIERA/ Come fare per passare un giorno a bordo della Crown Princess : GRATIS in CROCIERA per un giorno, Come fare per passare alcune ore a bordo della nave Crown Princess, facente parte della flotta di Princess Cruises a Civitavecchia(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:04:00 GMT)