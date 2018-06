5 fumetti per far cambiare idea al nuovo ministro dell’Istruzione Bussetti

Amazon - fumetti e libri gratis per abbonati Prime : Amazon annuncia Prime Reading , un nuovo beneficio dedicato all'intrattenimento per i clienti Amazon Prime, che possono ora leggere libri, fumetti e molti altri contenuti da una selezione a rotazione, ...

Il lettore di fumetti CDisplayEx è disponibile per i dispositivi Android : CDisplayEx è un'applicazione che offre un lettore di fumetti leggero ed efficiente che supporta tutti i più popolari formati di file. L'app permette di navigare nelle cartelle dello smartphone oppure di sfruttare il gestore integrato nell'app che consente di creare una libreria organizzata con i fumetti raggruppati per serie e di trovare immediatamente uno specifico fumetto con lo strumento di ricerca integrato. L'articolo Il lettore di fumetti ...

Officina Giovani diventa il regno dei fumetti e dei games : due giorni di fiera e tanti eventi Appuntamento imperdibile per gli appassionati ... : Sarà dato spazio anche al mondo dell'editoria indipendente e delle autoproduzioni, sia per quanto riguarda il fumetto che per i giochi da tavolo; torna anche il concorso Prato + Paint, dedicato ai ...

fumetti maggio 2018 - gli 8 titoli da non perdere : Complice il Comicon di Napoli, che quest’anno ha totalizzato un nuovo record di presenze con oltre 150 mila visitatori in quattro giorni, maggio è un mese ricchissimo di novità a Fumetti, sia per quanto riguarda gli albi da edicola che i volumi da libreria. Ecco i Magnifici 8 imperdibili Xerxes n.1 di Frank Miller (Magic Press, 4 euro) A quasi vent’anni di distanza da 300, il maestro del fumetto americano Frank Miller riprende in ...

Thanos - cinque fumetti per conoscere il villain di Avengers : Infinity War : Dopo dieci anni di allenamento contro minacce più o meno pericolose, gli Avengers del grande schermo stanno per affrontare il loro nemico più grande. Mercoledì 25 aprile arriva infatti in sala Infinity War, cinecomic dalle proporzioni mastodontiche che vede i principali eroi dell’Universo Cinematografico Marvel far fronte comune per fermare l’arrivo sulla Terra di Thanos, il folle titano alieno già apparso in Guardiani della Galassia ...

Addio al fumettista Pino Rinaldi : lavorò per Bonelli e Marvel : Il disegnatore e fumettista Pino Rinaldi, che per l'editore Bonelli ha disegnato alcune storie di 'Martin Mystère' e una di 'Nathan Never' e che ha lavorato per la Marvel Comics negli Usa prima di ...

Bebe Vio a fumetti per 'Topolino' : arrivano le storie di Bebe... Pio : Quella 'solita', di fuoriclasse dello sport ma anche di simbolo di energia, grinta e gioia di vivere, che si è sottoposta alle domande dei Toporeporter , i lettori-giornalisti in erba reclutati dalla ...

Aprile 2018 - 5 fumetti da non perdere : Complice l’esplosione del fenomeno cinecomic, la rilevanza sempre più grande acquisita dalla fiere di settore e il successo di critica, pubblico e vendita di autori come Zerocalcare e Gipi, negli ultimi anni in Italia il fumetto è tornato a interessare una vastissima fetta di lettori, riuscendo per la prima volta a farsi strada in maniere significativa anche tra gli scaffali delle librerie. Questo mese vi proponiamo cinque titoli ...

8 fumetti che hanno vinto un premio Hugo per la fantascienza : Il premio Hugo è uno dei riconoscimenti più ambiti nell’ambito della fantascienza. Da oltre mezzo secolo (per l’esattezza, dal 1953) segnala al mondo i talenti e le opere più importanti nell’ambito della sci-fi. E dal 2009 la giuria ha aperto le porte anche ai fumetti, con il nuovo award dedicato alla best graphic story dell’anno, riconoscendo così il ruolo dei comics per l’innovazione di un genere amato in tutto il ...

Paestum - fumetti e 'il fiore di Van Gogh' per Giornata Mondiale Autismo - : ... Giovanna Celia , direttore didattico del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno , "L'Autismo in chiave strategico-integrata tra scienza e creatività", ; Giovanni ...