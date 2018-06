10 cose da sapere per il 25 anni di Jurassic Park

Cloak & Dagger - 5 cose da sapere sulla nuova serie Marvel : Se ancora non avete perso il conto, attualmente in onda ci sono una decina di serie tv tratte dai fumetti Marvel. Oltre alla capostipite Agents of Shield, ci sono i difensori di Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, riuniti in The Defenders, e poi The Punisher), i titoli Fox Legion e The Gifted e il più recente Runaways di Hulu (ancora inedito qui da noi). Dall’8 giugno su Amazon Prime Video arriva anche un’altra ...

Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno : Riguardano i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, poi gli aerei di Alitalia, Blue Panorama e Air Italy, tra gli altri The post Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

10 cose da sapere per restare giovani (sulla base del concetto di Inflammaging) : Che non si gioca con il fuoco è un detto che dovremmo ripeterci non solo da ragazzini. Soprattutto da adulti dovremmo ricordare che per invecchiare bene, per vivere bene e a lungo, dobbiamo tenere a bada l'infiammazione. Ce lo ricorda un ricercatore italiano Claudio Franceschi che ha dato un nome inglese a questo fenomeno. "Inflammaging" è l'infiammazione che accompagna il declino. Uno stato lieve, senza sintomi, senza dolore. ...

Salario minimo - le cose da sapere : Il premier Conte ha promesso l'introduzione di una paga oraria di base. Ecco come funzionerebbe e perché manca ancora in Italia

Tre cose da sapere sul nuovo film di Clint Eastwood - The mule : Nel film il ruolo della figlia di Earl è intepretato da Alison Eastwood , figlia di Clint anche nel mondo reale.

Luigi Di Maio - rivolta grillina contro il leader : 'Non possiamo sapere le cose da Barbara D'Urso' : Mentre Luigi Di Maio trovava la quadra sul governo e piazzava nella squadra i suoi fedelissimi - Alfonso Bonafede , Riccardo Fraccaro , Giulia Grillo e Danilo Toninelli - dentro il Movimento cinque ...

Pensioni - crescono gli importi : le cose da sapere sugli assegni : Dal 2016 al 2017 sono aumentate le Pensioni liquidate e anche gli importi medi mensili erogati. Ad affermarlo sono i dati pubblicati nell'ultimo Osservatorio dell'

Kylie Minogue : 5 cose da sapere sui suoi 50 anni : Tredici album , l'ultimo Golden è del 2017, e 8 milioni di copie vendute dopo Minogue è ancora sulla cresta dell'onda con tourneé in giro per il mondo e voglia di lanciarsi sempre verso nuove sfide. ...

Eredità : alcune cose che è meglio sapere : Ricevere un’Eredità è un momento davvero agrodolce della nostra vita. Entriamo in possesso di beni materiali, ma in un momento emotivamente spesso molto complesso. È un po’ come un dono della morte per citare il titolo italiano del settimo romanzo di Harry Potter. Ma aldilà del modo in cui la accogliamo, l’Eredità è un tema piuttosto spinoso. Non di rado causa malumori fra parenti ed eredi più o meno legittimi. E complice la mancanza di lucidità ...

Le cose da sapere sugli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica. Trenitalia ha detto che non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecciabianca). Per quanto riguarda la circolazione dei treni regionali ci potrebbero invece essere cancellazioni, ritardi o variazioni, «salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori».--Tra i treni ...

