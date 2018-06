Yvan Sagnet | «Sacko | che non avrebbe fatto male a una mosca»

vanityfair

: RT @claudioriccio: Quando è stato freddato da un colpo di fucile alla testa il ventinovenne sindacalista Sacko Soumayla stava cercando lami… - CarmeloMontana2 : RT @claudioriccio: Quando è stato freddato da un colpo di fucile alla testa il ventinovenne sindacalista Sacko Soumayla stava cercando lami… - andreamartire : RT @CafeGeopolitico: Stamattina vi riproponiamo la nostra intervista a Yvan #Sagnet, leader della lotta allo sfruttamento del #lavoro nei c… - MoonkikaG : RT @claudioriccio: Quando è stato freddato da un colpo di fucile alla testa il ventinovenne sindacalista Sacko Soumayla stava cercando lami… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) In quella baracca costruita con le lamiere, le stesse che gli sono costate la vita,nonmai voluto far vivere sua moglie e la loro bambina di cinque anni. Anche per questo era partito da solo dal Mali. Adesso che sono rimaste sole, per loro è stata avviata una raccolta fondi, per permettergli di arrivare in Italia e salutare per l’ultima volta. Qui aveva iniziato a lavorare come bracciante nelle campagne di San Calogero, vicino Rosarno e dopo essere stato trattato come uno schiavo aveva deciso d’impegnarsi per garantire diritti a tutti i lavoratori sfruttati come lui. Una storia, che, se non fosse stata interrotta da un tragico epilogo, somiglierebbe a quella di. Camerunense arrivato in Italia nel 2008, che dopo essere diventato uno schiavo della raccolta dei pomodori in Puglia, ha alzato la testa e ha iniziato a denunciare. Per questo è stato ...