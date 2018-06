Xbox One | il ramo Skip Ahead arriverà nelle prossime settimane anche su console

Annunciato Dead or Alive 6 per PS4 - Xbox One e PC : Quando Koei Tecmo annunciò la fine del supporto DLC per Dead or Alive 5: Last Round da parte di Team Ninja, in molti hanno interpretato questo segnale come un allontanamento dalla serie. Altri, invece, pensavano che, dopo parecchio tempo passato sui vari DLC, fosse arrivato il momento per un nuovo episodio.Ebbene, come riporta Dualshockers, è andata proprio così, dato che Dead or Alive 6 è in arrivo ed è in uscita nel 2019 per PS4, Xbox One e PC ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : ... che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in questo titolo investigativo in cui la narrazione, come da tradizione Dontnod, avrà un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. "I ...

Bandai Namco e DONTNOD annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di DONTNOD pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...

Nicalis annuncia RemiLore per PC - PS4 - Xbox One e Switch : Nicalis annuncia ufficialmente l’arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch di Remi Lore, scopriamo di cosa si tratta. Remi Lore annunciato ufficialmente RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore è sviluppato da Pixellore e Remimory. Si tratta di un action game in puro stile rouguelike con meccaniche di gioco tipiche di un hack and slash, ambientato in un mondo che fonde il fantasy allo steampunk con visuale isometrica. Nel gioco ...

Bohemia Interactive : gli sviluppatori di ARMA e DayZ presenteranno un nuovo gioco in esclusiva per Xbox One all'E3 2018 : L'argomento "esclusive Xbox One" è abbastanza delicato, soprattutto ultimamente con il rumoreggiato e poi confermato rinvio al prossimo anno di Crackdown 3. La conferenza E3 2018 di Microsoft è molto attesa da questo punto di vista: i fan vogliono capire quali siano i piani per quanto riguarda le esclusive.A quanto pare, però, sembra proprio che non mancheranno annunci per delle esclusive per l'ammiraglia di Microsoft. Come riporta Gematsu, ...

Destiny 2 gratis su Xbox One dal 7 giugno - ma a una condizione : Destiny 2 è disponibile in maniera del tutto gratuita su Xbox One per i membri Gold da oggi 7 al 10 giugno, insomma per tutto il weekend. L’incredibile annuncio è arrivato direttamente da Microsoft che ha reso noto che a partire da oggi, giovedì 7 giugno, e per tutta la durata del weekend fino al 10 giugno, tutti i membri abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno giocare gratis a Destiny 2 grazie all'iniziativa Free Play Days. La condizione è ...

Avvistata una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake : La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo ...

Aragami Shadow Edition : lo stealth in terza persona e l'espansione Nightfall sono ora disponibili per PS4 - Xbox One e PC : Come precedentemente annunciato, Aragami: Shadow Edition e l'espansione della storia Aragami: Nightfall di Lince Works sono stati entrambi lanciati su PS4, PC e, per la prima volta, su Xbox One.The Aragami: Shadow Edition include il gioco base insieme all'espansione Aragami: Nightfall e tutti i DLC precedentemente rilasciati. Tuttavia, Nightfall può essere acquistato come DLC separato.Sia il gioco che la sua espansione supportano la modalità ...

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

Vampyr : l'action-RPG di Dontnod è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Vampyr, l'action RPG dal forte comparto narrativo di Dontnod Entertainment, già recensito sulle nostre pagine, è oggi disponibile nei negozi - vestite i panni del Dr. Jonathan Reid, appena trasformatosi in vampiro, e preparatevi ad essere salvatori o carnefici di una Londra del 1918, su PlayStation 4, Xbox One e PC!In Vampyr seguirete il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla ...

ONRUSH : il combat racer è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : ONRUSH, il combat racer di Codemasters recensito sulle nostre pagine, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One. Per festeggiare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra la carneficina che puoi scatenare nel gioco.Una nuova interpretazione del genere racing, ONRUSH enfatizza il gioco di squadra in quanto rimuove i tradizionali punti di riferimento come la linea di partenza / arrivo e offre nuove ...