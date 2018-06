Whatsapp | come leggere e inviare messaggi senza mostrarsi online

Whatsapp : come leggere messaggi senza mostrarsi online : Whatsapp aggiunge funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. Tra le diverse funzioni aggiunte ce ne sono diverse che consentono di leggere i messaggi senza mostrati online e senza cambiare data e ora dell’ultimo accesso. come leggere messaggi Whatsapp senza mostrarsi online Non occorre attivare la Modalità aereo, basta attivare il Widget di Whatsapp che ...

Come tradurre messaggi Whatsapp : Se fino a pochi anni fa, l’uso di traduttori automatici era appannaggio della più visionaria fantascienza, l’introduzione di tool sempre più raffinati ed intuitivi ha reso molto più semplice l’approccio alle lingue straniere nei più disparati ambiti. Ecco così che tradurre messaggi WhatsApp, Messenger o Skype è diventato un vero gioco da ragazzi. Nella guida che segue, in particolar modo, vedremo Come sia possibile tradurre ...

GIF Whatsapp iPhone : come inviarle : Inviare GIF WhatsApp su iPhone nel tempo è diventato via via sempre più facile. Se negli anni passati era necessario trovare dei veri e propri stratagemmi, adesso è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo a permetterlo in maniera ufficiale. Nonostante questo, non a tutti gli utenti è molto chiare come inviare GIF WhatsApp da iPhone. La procedura, seppur semplice, necessita di alcune spiegazioni e noi ve le ...

Come creare chat false su Whatsapp e Facebook : Con la crescente diffusione dei social network nella società moderna aumentano anche gli utenti che, per scherzo o per necessità, cercano dei modi per creare delle chat false su WhatsApp e Facebook, così da poter ridere tutti insieme oppure per creare una situazione che non esiste (può sembrare strano, ma è così). Se sei tra […] Come creare chat false su WhatsApp e Facebook

Whatsapp - inviare messaggi più velocemente? Come fare Video : 2 Oramai WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica istantanea, è utilizzata in tutto il mondo e dalle fasce d'eta' più disparate. Ma la novita' che introduce WhatsApp non è solo quella di inviare messaggi scritti e vocali, ma è essenzialmente quella di inviare immagini e foto, sempre in modo totalmente gratuito. Nel corso del tempo, WhatsApp ha modificato spesso [Video] questa sua prerogativa per andare incontro alla ...

Come recuperare le chat di Whatsapp : Se in seguito a un qualsiasi problema, il tuo smartphone ha smesso di funzionare o hai dovuto sostituirlo, perdendo così tutte le chat di WhatsApp e i file condivisi, esistono varie soluzioni efficaci per recuperale, così da non perdere nemmeno una conversazione oltre a foto o video ricevuti. Come recuperare le chat di WhatsApp In questa […] Come recuperare le chat di WhatsApp

Gardaland - 2.500 biglietti gratis per l’anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

Come Fare Videochiamate Di Gruppo Su Whatsapp : Ecco la guida completa per Fare Videochiamate di Gruppo su WhatsApp. Come Fare una videochiamata con tante persone su WhatsApp? Ecco la guida completa. Avviare videochiamata di Gruppo con tanti utenti su WhatsApp Videochiamate di Gruppo su WhatsApp: ecco Come WhatsApp: avviato il roll out delle Videochiamate di Gruppo su Android. Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, la famosa […]

Lo sai come si converte un video Whatsapp in una GIF animata : I video di WhatsApp si posso trasformare in delle GIF animate ? Perchè è utile convertire un video di WhatsApp in una GIF. Questo e altro nel nostro articolo.

Come vedere le chat archiviate Whatsapp : Se hai deciso di riordinare la lista delle chat di WhatsApp, per liberarti di quelle più scomode o di quelle che utilizzate solo occasionalmente, è possibile che tu abbia optato per l’archiviazione, piuttosto che per l’eliminazione di queste. Ma dove finiscono le chat archiviate? Se per gli smartphone che montano Android, reperire le conversazioni archiviate è piuttosto semplice, per iOS potrebbe non essere così intuitivo. Ecco quindi una breve ...

Come cambiare sfondo a Whatsapp : cambiare sfondo ogni tanto alle proprie chat, sostituendolo magari con ricordi, è piacevole. È l’unica cosa dell’interfaccia grafica che è possibile cambiare su WhatsApp. Nella “Babilonia di impostazioni” che possiede è facile perdersi e perdere tempo alla ricerca del modo giusto di farlo. In questa guida vedremo Come cambiare sfondo a WhatsApp, sia su Android che su iOS, in modo semplice e veloce. Indice cambiare sfondo ...

Whatsapp - un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco come risolvere : WhatsApp: un bug lascia passare i messaggi dei contatti sbagliati WhatsApp, un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco come risolvere WhatsApp ha lanciato il nuovo update 2.18.