Week-end dell' 8 | 9 e 10 giugno | eventi | concerti e mostre Cosa fare in Lombardia

Ippocrate e gli altri film del Weekend : Nel film di Thomas Lilti, dei dottori “normali” tribolano con la sanità pubblica. Come succede a tanti di noi. In uscita anche L’atelier di Laurent Cantet. Leggi

Chiavenna - "assalto" nel Weekend Rivoluzione per viabilità e parcheggi : Crediamo di aver studiato il miglior sistema possibile per gestire il carico di traffico, ma ovviamente chi può è meglio che utilizzi le navette o che venga a piedi . Il grande parcheggio di ...

Formula 1 - GP Canada. Hamilton : 'A Montreal un Weekend che non è più cruciale di altri' : Lewis Hamilton sereno, convinto della forza della sua Mercedes anche in Canada , un "circuito amico", nonostante gli aggiornamenti che slittano rispetto ad altri team. "Non sarà cruciale più di ...

Motocross - GP Francia 2018 : Jeffrey Herlings per un altro Weekend da dominatore. Antonio Cairoli darà battaglia : Giro di boa del mondiale Motocross. Il GP di Francia sarà il decimo dei venti appuntamenti in calendario. Il copione della stagione non è cambiato nemmeno dopo l’ultimo weekend a Matterley Basin. L’attore protagonista del campionato MXGP è uno e uno solo, Jeffrey Herlings. In Gran Bretagna l’olandese ha trovato la sesta doppietta del 2018, la terza consecutiva, issandosi sempre di più a padrone incontrastato della classifica, ...

Volley : Volleyball Nations League - Lanza presenta il Week end giapponese : Mi aspetto di vedere che i più giovani giochino con la voglia di maturare esperienza a livello internazionale e di guadagnarsi un posto in squadra in vista dei Campionati del Mondo '.

7 Luoghi per un Week end romantico di giugno : Oppure, Verona: tra le storie d'amore più romantiche al mondo, troviamo infatti quella di Romeo e Giulietta . Ecco quindi che la città veneta , col suo balcone di Giulietta, diventa una meta perfetta ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il Weekend di gare : Polonia, Bulgaria e Giappone: gli incontri della Nazionale Italiana del weekend presentati da Filippo Lanza Vigilia di terzo round di Volleyball Nations League per la Nazionale Maschile che da domani in Estremo Oriente sarà impegnata contro Polonia, Bulgaria e Giappone. Gli azzurri, dunque, giocheranno tre impegnativi match per cercare di ritrovare il positivo percorso interrotto in Argentina la settimana scorsa. Per affrontare questo nuovo week ...

Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il Week end di gare : Mi aspetto di vedere che i più giovani giochino con la voglia di maturare esperienza a livello internazionale e di guadagnarsi un posto in squadra in vista dei Campionati del Mondo". VNL IN TV 8/6/...

Previsioni meteo Italia Weekend 9-10 giugno. Che tempo farà : Dopo una settimana di temporali e temperature in ribasso, il prossimo weekend torneranno sole e caldo a tenerci compagnia per tutto il fine settimana. Secondo le Previsioni meteo per l’Italia, tra sabato 9 e domenica 10 giugno ci metteremo alle spalle l’ondata di piogge che hanno colpito soprattutto al centro-nord per goderci due giornate di caldo estivo, con sole e temperature in aumento. Fino a venerdì, il tempo rimarrà instabile ...

Roma - Kluivert sempre più vicino : lascia la vacanza di Ibiza ed è pronto a volare nella Capitale nel prossimo Week end : Secondo le ultime indiscrezione Justin Kluivert ha lasciato le vacanze di Ibiza per volare ad Amsterdam e prepararsi a sbarcare nella Capitale nel prossimo week end. Raiola avrebbe trovato l'accordo ...

Kluivert alla Roma/ Accordo vicino : l'olandese nella Capitale già nel Weekend? : Kluivert alla Roma, l'Accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Canada : gli orari del Weekend in TV : Dopo le tappe europee, la Formula 1 vola a Montreal per il GP del Canada, che si corre sull’isola artificiale di Notre-Dame. Sarà il 40° anniversario del gran premio dove, proprio 40 anni fa, Gilles Villeneuve vinceva la sua prima gara di F1 al volante della Ferrari: un circuito molto spesso teatro di sfide entusiasmanti. […] L'articolo Canada: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - Week-end particolare per Raikkonen in Canada : il sexgate incombe ma la polizia… : La polizia canadese ha fatto sapere che la denuncia è stata depositata, ma non ci sarà nessun interrogatorio di Raikkonennel fine settimana del Gp di Montreal La denuncia è stata depositata, ma Kimi Raikkonen non subirà alcun interrogatorio nel fine settimana del Gp del Canada per il caso sexgate scoppiato dopo le accuse di una donna canadese. Photo4 / LaPresse E’ quanto fa sapere il portavoce della polizia della città del Québec, ...

Dieta del Weekend : perdi due chili in due giorni : Con la Dieta del weekend perdi due chili in soli due giorni e torni in forma in breve tempo. La prova costume si avvicina e non vi sentite pronte? Per correre ai ripari, soprattutto se vi resta pochissimo tempo a disposizione, potete provare questa Dieta super fast. Si tratta di un regime alimentare detox e molto restrittivo, per questo vi consigliamo di seguirlo esclusivamente per due giorni e mai più di una volta al mese. In sole 48 ore ...