Wall Street verso un avvio in calo | al G7 in Canada piomba la questione dazi

Europa in difficoltà - Wall Street festeggia : 07/06/2018 18:43 Trump sta umiliando l'Unione europea, la drastica riduzione dell'imposizione fiscale ed i dazi hanno lanciato l'economia americana a ritmi di crescita da Paese emergente, il Vecchio Continente, invece, arranca con la sua 'austerity' ed il suo rigore. Certamente non potrà andare avanti all'infinito, ...

Stockman insiste : Wall Street perderà il 50% del suo valore : "L'unica conseguenza saranno aumenti di operazioni di buyback e di M&A che non fanno crescere l'economia, ma portano ad un aumento delle quotazioni azionarie e per giunta solo sul breve termine". Il ...

Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street : In prevalenza positivi i principali indici azionari orientali , seguendo la scia al rialzo lasciata ieri da Wall Street. Bene l'indice Nikkei della borsa di Tokyo, che ha archiviato gli scambi con un ...

Seduta positiva per Wall Street : Il deficit statunitense si è ridotto inaspettatamente ai minimi di sette mesi , cosa che ha alimentato le attese per un'accelerazione dell'economia provocando il contestuale balzo dei rendimenti dei ...

Allarme utili per Delta Air Lines. Titolo giù a Wall Street : Perdite consistenti per il Titolo Delta Air Lines a New York. La compagnia aerea statunitense ha rivisto al ribasso le previsioni di profitto per il secondo trimestre a causa dell'aumento del prezzo ...

Axovant sbanca Wall Street dopo accordo con BioMedica : Giornata di forti guadagni a New York per Axovant . Il Gruppo farmaceutico ha annunciato di aver acquisito dalla britannica Oxford BioMedica i diritti a livello globale per la commercializzazione di ...

Wall Street - si risvegliano i tori : S&P 500 a 3.200 a fine anno : ... anche se la crescita globale sta rallentando, dati recenti mostrano un quadro dell'economia USA ancora positivo: tra questi, gli indicatori della FED di Atlanta, secondo cui il prodotto interno ...

Wall Street : apertura in rialzo con i tech - nuovo record per il Nasdaq : Il mercato sembra ignorare l'avvertimento giunto dal piu' grande hedge fund al mondo; stando a quanto riportato dal sito ZeroHedge, Bridgewater e' bearish su quasi tutte le asset class finanziarie ...

Wall Street apre all'insegna della cautela : Wall Street avvia la seduta con guadagni moderati. A New York il Dow Jones avanza a 24.921,22 punti, mentre segna un lieve aumento lo S&P-500 , che si porta a 2.755,51 punti. Iniziano poco sopra la ...

Il Wall Street Journal cambia direttore. Quello vecchio troppo morbido con Trump? : I direttori dei giornali vanno e vengono, non è una novità. ma il cambio della guardia al Wall Street Journal fa pensare che dietro ci sia una "motivazione politica". O, per meglio dire, un desiderio di rendere più dura la linea del giornale nei confronti dell'amministrazione Usa. Dall"11 giugno Matt Murray, attuale direttore esecutivo del quotidiano finanziario, prenderà il posto di Gerard Baker.Un cambiamento, deciso da News Corp di Ruper ...