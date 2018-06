Volvo - Gli svedesi saltano Ginevra | la S60 debutterà negli Usa

Volvo - Annunciati gli obiettivi per il 2025 : La Volvo ha annunciato gli obiettivi finanziari e operativi che, secondo le previsioni, la porteranno a diventare, entro il 2025, una delle aziende automobilistiche più importanti al mondo. Le ambizioni del marchio svedese spaziano da un netto incremento delle vendite, che dovrebbe portare il brand a relazionarsi con circa cinque milioni di clienti diretti, alla diffusione delle tecnologie di guida autonoma.Metà elettriche, un terzo autonome. ...

Volvo Ocean Race - Team Brunel e Akzonobel pronti ad abbattere la barriera delle 100 miglia dal traguardo : Meno di un miglio, tanta è la distanza che separa i due leader della nona tappa della Volvo Ocean Race, Team Brunel e Team Akzonobel, che stanno per abbattere la barriera delle 100 miglia alla linea del traguardo Dopo oltre otto giorni di regata attraverso l’Atlantico, la nona tappa era partita da Newport negli USA diretta a Cardiff in Galles, il duo di testa naviga a distanza molto ravvicinata. E per aggiungere ancor più pathos, la terza barca ...

Volvo Ocean Race – Il team Brunel più a sud prende margine - ma gli altri team hanno rotta più breve : Lo skipper Bouwe Bekking il suo team Brunel, di cui fa parte anche l’italiano Alberto Bolzan, guida un gruppo di quattro barche che si sono tenute più a sud, godendo di un vento più fresco e prendendo margine sui tre a nord. Ma i “nordisti” sono su una rotta più breve. Chi avrà la meglio? Del trio settentrionale, che ha vento più leggero, fa parte anche il leader della classifica generale MAPFRE, con Dongfeng Race team che è secondo ...

Volvo show - grazie agli Sport Utility della serie XC un successo tutto svedese : CATANIA - In Italia, quando si parla degli svedesi, il pensiero corre veloce all'exploit della loro nazionale di calcio, che ha eliminato l'Italia dai Mondiali lasciandoci...

Volvo - Made in China meglio delle auto europee : Altro che storcere il naso di fronte al "Made in China", i tempi sono decisamente cambiati, se persino un supermanager dellauto come il vicepresidente della Volvo, Robin Page, ammette pubblicamente che le vetture del marchio svedese realizzate nella Repubblica Popolare sono in realtà di qualità superiore rispetto a quelle prodotte in Europa. E certamente ne sa qualcosa, visto che la Volvo ha iniziato a esportare veicoli costruiti in ...

Con Volvo e Amazon consegna a bordo. Ma negli USA : Volvo Cars si allea con Amazon per offrire ai clienti statunitensi il servizio di consegna direttamente a bordo dell’auto. La collaborazione rappresenta un notevole incremento dei servizi digitali offerti ai clienti attraverso la piattaforma Volvo On Call, accessibile mediante una app di facile utilizzo installata sullo smartphone personale. Questi e altri servizi cambieranno il modo […] L'articolo Con Volvo e Amazon consegna a ...