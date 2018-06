Volley | Nations League 2018 | oggi Italia-Polonia 8 giugno Orario d’inizio e come

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - corsa su Turchia e Olanda per la Final Six. Missione complicata : tutte le combinazioni e la classifica : L’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ma la situazione è davvero critica alla vigilia dell’ultima tappa della fase preliminare. Agli atti conclusivi della neonata competizione internazionale si qualificano le prime cinque della classifica generale più la Cina, già ammessa in qualità di Paese organizzatore. Le azzurre ora occupano il sesto posto con 7 vittorie e ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le pagelle delle azzurre. Chirichella sugli scudi - ottima Pietrini : L’Italia ha surclassato la Repubblica Dominicana per 3-0 e ha infilato la settima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Rotterdam. CRISTINA Chirichella: 7. Partita di assoluto spessore da parte della nostra capitana, scatenata sottorete e sempre puntuale con i primi tempi. La centrale firma 6 stampatone e ...

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Volley - Nations League 2018 : Italia-Polonia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 8 giugno si giocherà Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka (Giappone) gli azzurri affronteranno i Campioni del Mondo con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo le due pesanti sconfitte maturate a San Juan contro Canada e Argentina. Si preannuncia un compito molto difficile per i ragazzi del CT Chicco Blengini che dovranno sovvertire il pronostico della vigilia: la nostra Nazionale ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia polverizza la Rep. Dominicana - passeggiata caraibica e settima vittoria : Tutto facile per l’Italia che surclassa la Repubblica Dominicana per 3-0 (25-18; 25-15; 25-20) nel match che chiudeva la tappa di Rotterdam (Paesi Bassi) valida per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre non hanno avuto alcun problema contro le modeste caraibiche e hanno chiuso i conti in appena 80 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo con grande autorevolezza. Non c’è mai stata partita, eccezion fatta per un ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Polonia - azzurri all’esame Campioni del Mondo. Senza Zaytsev e Juantorena - serve il colpaccio : A Osaka (Giappone) riparte l’avventura dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Venerdì 8 giugno (ore 08.40) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Polonia in una partita determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: siamo reduci dalle due sconfitte contro Canada e Argentina maturate a San Juan, il weekend trionfale di Kraljevo con i successi su Brasile e Serbia sembra ormai ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il weekend di gare : Polonia, Bulgaria e Giappone: gli incontri della Nazionale Italiana del weekend presentati da Filippo Lanza Vigilia di terzo round di Volleyball Nations League per la Nazionale Maschile che da domani in Estremo Oriente sarà impegnata contro Polonia, Bulgaria e Giappone. Gli azzurri, dunque, giocheranno tre impegnativi match per cercare di ritrovare il positivo percorso interrotto in Argentina la settimana scorsa. Per affrontare questo nuovo week ...

Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il week end di gare : Mi aspetto di vedere che i più giovani giochino con la voglia di maturare esperienza a livello internazionale e di guadagnarsi un posto in squadra in vista dei Campionati del Mondo". VNL IN TV 8/6/...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana in DIRETTA. Azzurre - non fermatevi! Bisogna vincere per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le Azzurre scenderanno in campo per affrontare la compagine caraibica partendo con tutti i favori del pronostico: le ragazze del CT Davide Mazzanti, dopo le imprese confezionate contro Serbia e Olanda, non possono più fermarsi e sono chiamate a centrare la quinta vittoria consecutiva nel ...

Volley - Nations League 2018 : Italia senza Zaytsev e Juantorena - in Giappone per rilanciarsi. Sfide a Polonia e Bulgaria : L’Italia tornerà in campo a Osaka (Giappone) per il terzo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri, dall’8 al 10 giugno, se la dovranno vedere contro Polonia, Bulgaria e i padroni di casa. Un trittico complicato per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dalla deludente tappa di San Juan dove hanno perso contro Canada e Argentina, rovinando così gli ottimi risultato di Kraljevo quando arrivarono i ...