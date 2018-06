Volkswagen - I computer quantici svilupperanno le nuove batterie

quattroruote

(Di venerdì 8 giugno 2018) Lapresenterà al Cebit di Hannover l'applicazione deinella progettazione delledi nuova generazione. La Casa tedesca ha avviato nel 2017 una sperimentazione con Google per sfruttare la potenza di calcolo dei nuovi sistemi per una ampia serie di applicazioni, che spaziano dal controllo del traffico, alla guida autonoma, fino alla progettazione di nuovi componenti.Simulate le molecole base. La ricerca è ancora allo stadio iniziale, ma è già stato possibile modellare virtualmente le molecole base di una batteria attuale. Isaranno così in grado di simulare le reazioni tra gli elementi e prevedere i risultati, fornendo uno strumento di analisi notevolmente più rapido rispetto alla sperimentazione tradizionale per creare elementi personalizzati in base alla applicazione richiesta. Sarà possibile così lavorare su parametri come il peso, la ...