“Voglio fare sesso a tre con una bimba” | la donna rifiuta lui la violenta per nove ore

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...