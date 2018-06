Violenza su donne | a Palermo incontro con Dacia Maraini e prefetto Rizzi

Violenza su donne : a Roma ‘journey with new hope’ - nasce linea abbigliamento : Roma, 6 giu, (AdnKronos) – Un progetto di ‘empowerement’ femminile, ideato da Beawarenow con il supporto dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, realizzato insieme alle operatrici della Cooperativa sociale NewHope, alle tirocinanti ospiti di Casa Rut e alle studentesse del Liceo Artistico San Leucio di Caserta. Oggi a Roma, presso il Centro studi americani di via Caetani, è stato presentano il ...

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’obiettivo ultimo è favorire la cultura del rispetto della persona sia negli stessi operatori sia nell’opinione pubblica in modo da abbandonare luoghi comuni e modelli pre-costituiti e, soprattutto, insegnare a riconoscere segnali di allarme per contrastare le relazioni

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - “La cultura del rispetto tra uomo e donna si impara da piccoli, con l’apprendimento delle prime parole e dei codici primari di comportamento. Ma si continua a coltivare, giorno dopo giorno. I media hanno in questo una grande responsabilità: un titolo, un servizio, il t

Palermo : tappa a Bagheria del Camper della Polizia contro Violenza su donne : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – A partire dalle 9 di oggi il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, mezzo di trasporto ed ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata ‘Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria (Palermo). La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca ed ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a ...

Violenza su donne : domani tappa a Bagheria per Camper Polizia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - tappa a Bagheria, in provincia di Palermo, domani mattina, per il Camper della Polizia di Stato contro la Violenza di genere, ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della 'Questo non è amore'. La postazione mobile sarà in corso Umberto I, fin

Flash mob contro la Violenza sulle donne a Sorrento dopo lo stupro della turista : Tengo, però, a sottolineare che la manifestazione prende spunto dal fatto di cronaca, ma, nel rispetto delle indagini ancora in corso e delle famiglie indirettamente coinvolte nella vicenda, non ha ...

Milano. Ecco il condominio solidale per le donne vittime di Violenza : Il Bene confiscato alla mafia più grande della Lombardia apre le sue porte alla cittadinanza per presentare il progetto di

Violenza su donne : a Milano iniziativa da Sofocle a Franca Rame : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Si terrà domani, martedì 22 maggio alle 17 in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’evento 'Un teatro contro la Violenza sulle donne - dall’Antigone di Sofocle alla coraggiosa denuncia di Franca Rame'. L’iniziativa, promossa dalla vice Presidenza del Consiglio comunale, nell’

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – E’ stata presenta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, l’iniziativa ‘Progettare la parità in Lombardia’ che rientra nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne – 2015/2018. “Anche quest’anno – spiega l’assessore regionale alle Pari opportunità, Silvia Piani – ...

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne (2) : (AdnKronos) – Diverse le aree di intervento coinvolte: istruzione e formazione, integrazione, sport, lavoro e sistema socio-sanitario. I progetti dovranno essere presentati entro l’11 giugno 2018. “Anche nel 2016 e 2017 – continua l’assessore – erano stati messi a disposizione risorse pari a 300.000 euro anno, che hanno permesso di erogare contributi a 48 progetti coinvolgendo più di 400 partner: scuole di ...

