Vicenza : M5S - nessuna alleanza o indicazione di voto : Vicenza, 8 giu. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze elettorali e non dà indicazioni di voto ai propri elettori. Non l’ha mai fatto e non lo farà neppure a Vicenza: chi non l’ha capito e fornisce indicazioni di voto agli elettori del Movimento 5 Stelle dimostra in pieno di non aver compreso i valori della nostra partecipazione alla vita politica dell’Italia”. Lo sottolineano in una nota i ...

Niente liste M5S a Siena e Vicenza. La desistenza grillina spalanca la strada ai candidati del centrodestra : La lista del Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di Vicenza e Siena, in programma il 10 giugno. Una linea scelta dai vertici nazionali, che non hanno inviato l'autorizzazione a utilizzare il simbolo entro la scadenza prevista ai militanti locali. Scelta che potrebbe inquadrarsi nell'ottica di una desistenza in favore dei candidati del centrodestra proprio nelle ore in cui Lega e 5 Stelle sono in trattativa per la ...

Vicenza - salta la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non è arrivato il nulla osta per l’utilizzo del simbolo” : Vicenza – Il Movimento Cinquestelle non avrà un proprio candidato sindaco a Vicenza. La clamorosa conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Trissino, sede del Municipio vicentino. L’avvocato Francesco Di Bartolo, candidato alle amministrative del 10 giugno per la successione ad Achille Variati del centrosinistra, ha comunicato ufficialmente che non è arrivato il nulla osta dal M5s per utilizzare il ...

