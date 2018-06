Viaggio tra i misteri del cervello

“Solstizio d’Estate” - un Viaggio nel gusto tra le eccellenze enogastronomiche italiane giunto alla VI edizione : Il viaggio di “Solstizio d’Estate – Illuminati dal gusto” iniziato a Villa Miani e proseguito al Salone delle Fontane continua quest’anno con la VI edizione in una nuova affascinante location: le Officine Farneto di Roma, a due passi dallo Stadio Olimpico nel cuore della movida della Capitale! Un evento ancora più grande e ricco di novità che si svolgerà il 16 e 17 giugno 2018. Una sesta edizione ricca di novità e carica di ...

Morta tra le braccia del marito in Viaggio di nozze : arriva il maxi risarcimento : Alice Gruppioni fu investita e uccisa da un'auto sul lungomare di Venice Beach, dove si trovava in viaggio di nozze con il marito Christian Casadei. Era il 3 agosto 2013. Ora la Municipalità di Los Angeles ha annunciato...

Bolzano : Viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti - con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco : Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari Dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco ...

Viaggio social della mandria. La transumanza è da record : Ci sono poche cose di più arcaiche di una mandria di bovini che attraversa sentieri di campagna in alcuni degli angoli più remoti dell'Italia. Eppure anche la transumanza può diventare uno show social.

Il Maria Mazzotta duo in Francia tra Marsiglia e Bordeaux per un Viaggio nei suoni del Mediterraneo : Sabato 16 giugno al Theatre Silvain di Marsiglia in occasione del CaravanSérail, Festival di musiche del mondo organizzato e promosso dal 'Pôle des Musiques du Monde' in collaborazione con Cite de la ...

Riapre la tratta storica "Avellino-Rocchetta". Un Viaggio in Treno per riscoprire l'Irpinia : "Alla stazione c'erano tutti. E confesso che tra noi ex ferrovieri c'è anche qualcuno che si è commosso. A me è scesa una lacrima. E la gente era così contenta di vedere il Treno che passava che ad ogni stazione era una festa: bambini che correvano, bandiere tricolore che sventolavano, fuochi di artificio". Piero Mitrione è arrivato puntale alla stazione di Avellino per prendere il Treno delle 10.05, diretto a ...

Il coro Papageno - 40 detenuti hanno incantato il pubblico di Bologna con un Viaggio musicale tra sacro e profano : Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016, il coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso e con un repertorio internazionale e trasversale che comprende due nuovi brani: Siyahamba (canto tradizionale africano) e Venendo giù dai monti (canto tradizionale bolognese). Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per ...

Falcone e Borsellino - il Viaggio degli studenti sulla Nave della legalità : “La mafia è meno teatrale - oggi agisce nell’ombra” : Migliaia di studenti sono salpati sulla Nave della legalità diretti a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 26 anni dal loro assassinio. “Non vediamo più la teatralità e la violenza che l’ha contraddistinta, ma la mafia c’è, opera sottobanco nei settori legati all’economia” dicono. “Falcone e Borsellino ci insegnano che la giustizia va preservata”. L'articolo Falcone e ...

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del Viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

La tratta delle schiave di Napoli : costrette a prostituirsi dopo il Viaggio in Italia : La polizia di Stato di Napoli sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di diversi soggetti ...

Viaggio tra i vulcani pianeta : al via la mostra fotografica : Al via domani, 22 maggio, nelle sale degli appartamenti della Reggia di Portici (Napoli) la mostra fotografica “Viaggio tra i vulcani del pianeta” di Gino Ambrosio, patrocinata dal Mibact, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalla Regione Sicilia e Campania, Citta’ Metropolitana di Napoli, comuni vesuviani, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Fs, Enea, Izsm, Cnr, Stazione Zoologica Anton Dohrn, ...

IL Viaggio DI ARLO - ITALIA 1/ Info streaming e trama del film d'animazione (oggi - 19 maggio 2018) : The Good dinosaur, il film d'animazione in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Raymond Ochoa, Sam Elliott e Anna Paquin. La trama(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:40:00 GMT)

Comunicare l’antico : un Viaggio nella cultura popolare tra antico e moderno : 1/5 ...