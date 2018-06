Via la plastica dal mare di Lecce | Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata

AMBIENTE - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salViamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Ikea : Via plastica monouso entro il 2020. Greenpeace : "Altri grandi marchi seguano esempio" : Ikea si impegna a progettare i suoi prodotti secondo i principi dell'economia circolare e a eliminare dai punti vendita di tutto il mondo tutti i prodotti in plastica monouso entro il 2020. L'azienda si impegna a ridurre l'impronta ambientale dei suoi prodotti, a fare ...

'Foreatplastic' e il Comune di Viareggio dice 'no' alla plastica in mare : Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa 300mila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. La plastica sminuzzata finisce ...

Progettata la prima macchina pulisci oceani : Via a 36mila tonnellate di plastica Video : Boyan Slat, 23 anni, è il giovanissimo olandese fondatore dell’organizzazione no-profit ‘The Ocean Cleanup’. Associazione, questa, con il grande obiettivo di ripulire gli oceani dal diluvio di immondizia che gli uomini ci hanno riversato dentro nel corso degli anni. Un progetto senza dubbio ambizioso, ma che Boyan porta avanti da quando aveva 18 anni. Con un passato sulle spalle da studente di ingegneria aerospaziale, appena maggiorenne getta le ...

Al Via la consegna dei sacchi per plastica e lattine a Turriaco : Il comune di Turriaco e Isontina Ambiente informano i cittadini che nelle prossime settimane prenderà il via la consegna su tutto il territorio comunale dei sacchi traslucidi per la raccolta di ...

Earth Day 2018 contro la plastica : al Via la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari : Pronta a partire anche in Italia la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari. Promossa dal Jane Goodall Institute Italia, sezione italiana del Jane Goodall Institute, creato nel 1977 dalla celebre etologa e naturalista inglese, viene presentata oggi al National Geographic Festival delle scienze di Roma in occasione della Giornata della Terra.L'associazione è oggi al Festival con uno suo stand, nel quale i visitatori potranno portare ...

Giornata Mondiale della terra - al Via l’edizione 2018 sulla lotta all’inquinamento da plastica : È dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica l’edizione 2018 della Giornata Mondiale della terra, promossa dall’Onu e celebrata domenica 22 aprile. E mentre sul sito internazionale dell’Earth Day si racconta come il fenomeno “sta avvelenando i nostri oceani e le nostre terre colpendo la vita marina e la nostra salute”, l’immagine più emblematica è quella, diffusa solo una decina di giorni fa, della carcassa di un capodoglio trovato su una ...

Giornata della Terra : salViamo il mondo dalla plastica : Negli oceani ce ne sono 150 milioni di tonnellate che mettono in pericolo interi ecosistemi. L'azione per combattere l'inquinamento deve essere globale

Toscana - 20 kg al giorno di plastica in mare : al Via ‘Arcipelago pulito’ : Poco prima delle una del pomeriggio, diciotto miglia al largo di Livorno, un’ora abbondante di viaggio ad andatura sostenuta, i pescatori dell’Anastasia tirano su la penultima rete della battuta di pesca iniziata a mezzanotte. A babordo c’è la Gorgona, a tribordo l’isola di Capraia. Sul ponte del peschereccio sventola la bandiera del progetto ‘Arcipelago pulito’. E tra sanpietri e sugarelli, scampi, qualche ...

ISPRA - “Plastic busters MPAs” : Via la plastica dalle aree marine protette del Mediterraneo : Negli ultimi vent’anni la presenza della plastica nel mare è stata identificata come una delle minacce ambientali più serie a livello globale. Il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti al mondo dalla presenza di rifiuti plastici. Se diversi studi hanno già messo in luce gli effetti della presenza di plastica in mare, l’impatto sulle aree marine protette ad oggi non è ancora noto. Il progetto “Plastic busters”, partito lo scorso febbraio, andrà ...

Via plastica dal mare con eco-bracciale : ANSA, - ROMA, 15 APR - Via la plastica dal mare: e per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'oceano, un braccialetto in plastica riciclata, il cui ricavato finanzierà attività legate al recupero ...