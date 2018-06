Verona | poliziotti aggrediti | sindaco e ministro Fontana in visita agli agenti

liberoquotidiano

: @borghi_claudio L'hai visto il video di Verona? 5 poliziotti che non riescono a fermare un delinquente (non etnicam… - mauriziolosavio : @borghi_claudio L'hai visto il video di Verona? 5 poliziotti che non riescono a fermare un delinquente (non etnicam… - morettweet : Verona parapiglia con 8 poliziotti, immigrato scappa a controllo - Antonio22222786 : @matteosalvinimi Si cambino le regole d'ingaggio per l'arresto. La scena vista a Verona, con poliziotti che avevano… -

(Di venerdì 8 giugno 2018), 8 giu. (AdnKronos) - Oggi pomeriggio ildiFederico Sboarina e il viceLorenzosono andati in Questura a portare la loro solidarietà al Corpo di Polizia eferiti nel corso dell’aggressione di ieri in via Galilei a Porto San Pancrazio. Un c