Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e trasporto merci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Al termine degli accertamenti è emerso che le società hanno complessivamente nascosto al fisco oltre 2 milioni di ricavi e circa un milione di euro tra Iva dovuta e contributi non versati. Sono stati inoltre contestati 11 lavoratori in nero e 411 lavoratori in posizione irregolare. Di questi ultimi fanno parte la totalità dei dipendenti di uno dei due call center sottoposti a controllo, il cui ...

Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e trasporto merci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Al termine degli accertamenti è emerso che le società hanno complessivamente nascosto al fisco oltre 2 milioni di ricavi e circa un milione di euro tra Iva dovuta e contributi non versati. Sono stati inoltre contestati 11 lavoratori in nero e 411 lavoratori in posizione irregolare. Di questi ultimi fanno parte la totalità dei dipendenti di uno dei due call center sottoposti a controllo, il cui ...