Veneto : Zaia incontra ambasciatore Usa in Italia : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, in visita di presentazione e cortesia, l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis Eisenberg.L’ambasciatore Usa in Italia era accompagnato da Elisabeth Lee Martinez, Console Generale degli Usa a Milano, da John Crosby, Console per gli Affari Politici ed Economici, da Alden Wood, Assistente speciale ...

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d’Italia : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53 mila posti di Lavoro dipendente: un valore che non solo è più alto di quello dello scorso anno ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell’anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal 2009 a oggi”. Commenta così, con soddisfazione, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia i dati ...

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d’Italia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Con un tasso di disoccupazione del 6,3% (dati Istat 2017), il Veneto si conferma inoltre la seconda regione italiana per livelli di disoccupazione più bassi, dietro solo al Trentino Alto Adige ‘ sottolinea il Presidente ‘. I disoccupati veneti sono circa 144 mila, 7 mila in meno rispetto al 2016. Tra i disoccupati troviamo almeno 9 mila lavoratori scoraggiati, ovvero quelle persone che ...

Veneto : Zaia - criterio residenza scelta di equità anche per immigrati regolari : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Prendiamo atto con rispetto della sentenza della Consulta, però nella nostra legge non vedo nulla di oltraggioso, ma contenuti di buon senso. Mi dispiace che, troppo spesso, quando si fa qualcosa per la gente che risiede nei territori scatti, quasi in automatico, un’ingiusta accusa di razzismo, perché così non 蔝. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia commentando la ...

Luca Zaia può candidarsi a un terzo mandato come presidente del Veneto : Se ne è parlato a causa di una nuova legge elettorale regionale approvata in questi giorni, ma in realtà non c'entra: è tutta una questione di tempi

Governo : Zaia - non mi ha telefonato nessuno - hanno capito che mi devo occupare del Veneto : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Nessuna telefonata, e non mi ha scritto nessuno..., hanno capito che io mi devo occupare del Veneto, e che un minuto dopo la formazione del nuovo Governo noi porremo la questione dell'autonomia". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia stamane ha ribadito a

Regione Veneto - Zaia “tradito” dalla sua maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...

Veneto, il meteo dice pioggia e svuota le spiagge, ma c'è il sole: la rabbia di Zaia