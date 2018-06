Veneto | accordo tra Regione e allevatori sui danni arrecati dai lupi

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Venezia, 8 giu. (AdnKronos) –, Coldiretti, organizzazioni deglie dei produttori lattiero-caseari stringono un patto per fronteggiare idalla presenza del lupo sulle montagne venete. Oggi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, Giuseppe Pan ha dato il via libera ai contenuti del protocollo.Il documento (che verrà sottoscritto da Coldiretti, Arav, Lattebusche, Latterie Vicentine, Latteria Soligo e dai tre consorzi di tutela dei formaggi Asiago, Monte Veronese e Montasio) impegna laa proseguire il monitoraggio sull’effettiva distribuzione del lupo (l’estate scorsa erano stati rilevati branchi in Lessinia, sull’Altopiano di Asiago, sul Massiccio del Grappa, in Valbelluna e in Col di Lana e Val di Fassa, ndr) e a monitorare la presenza di eventuali ibridi cane-lupo, nonché a ...