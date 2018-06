Veneto : accordo tra Regione e allevatori sui danni arrecati dai lupi : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Regione Veneto , Coldiretti, organizzazioni degli allevatori e dei produttori lattiero-caseari stringono un patto per fronteggiare i danni arrecati dalla presenza del lupo sulle montagne venete. Oggi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, Giuseppe Pan ha dato il via libera ai contenuti del protocollo.Il documento (che verrà sottoscritto da Coldiretti, Arav, Lattebusche, ...

Veneto : accordo tra Regione e allevatori sui danni arrecati dai lupi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l’azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate e ad alta densità di pascoli e allevamenti, ‘qualora non siano state garantire adeguate misure alternative”, e ad impegnarsi con il nuovo governo per far approvare e rendere ...