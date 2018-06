Velazquez | “squadra ha potenzialità | voglio Udinese protagonista”

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa dell’è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in equipe per obiettivi anche di lungo periodo, abbiamo una squadra molto versatile”. Sono le prime parole da allenatore dell’di Julionella conferenza stampa di presentazione. “Ho scelto l’perché è una squadra con una grande storia, la famiglia Pozzo mi ha dimostrato una fiducia enorme e questo mi ha fatto abbracciare il progetto -prosegue il tecnico spagnolo-. Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa della squadra è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in equipe per obiettivi anche di lungo periodo, abbiamo una squadra molto versatile”. Per quanto riguarda la sua filosofia di ...