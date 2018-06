Vela | Palermo-Montecarlo | già 25 iscritti

Vela : presentata sulla nave scuola Amerigo Vespucci la Palermo-Montecarlo 2018 : Attese in Sicilia grandi barche e famosi campioni per la Palermo-Montecarlo 2018 La magnifica nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, indiscusso e riconosciuto orgoglio italiano nel mondo, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di Vela d’altura al via martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo della Vela ...