Vasco Rossi | Ermal Meta | TheGiornalisti | Lo Stato Sociale | i concerti dell' Estate 2018 a

Vasco Rossi nel film su Don Ciotti - Così in Terra - in onda su Rai3 l’8 giugno (video) : “Le nostre vite spericolate” : C'è anche la partecipazione di Vasco Rossi nel film su Don Ciotti, Così in Terra, in onda l'8 giugno su Rai3 in prima serata dalle 21.15. L'amicizia tra il rocker e il sacerdote degli ultimi, fondatore dell'associazione antimafia Libera, è ormai nota da tempo: Vasco ha sempre sostenuto le battaglie per la legalità del prete di frontiera, da sempre impegnato a denunciare tutte le mafie soprattutto nelle zone più martoriate dalla criminalità ...

Federica Pellegrini da Vasco Rossi : “una di quelle sere che non dimenticherai mai” [VIDEO] : Federica Pellegrini si concede una serata diversa dal solito e si precipita al concerto di Vasco Rossi, la nuotatrice entusiasta dell’evento musicale Federica Pellegrini scrive su Instagram a corredo di uno scatto al fianco di Vasco Rossi: “una di quelle sere che non dimenticherai mai”. Ieri, la nuotatrice azzurra infatti ha trascorso una serata diversa all’insegna della musica e del divertimento. La Divina è stata al ...

Vasco Rossi - concerto Padova/ Stadio Euganeo - video : il cantante accoglie il fanclub. Scaletta e biglietti : Vasco Rossi, concerto Padova allo Stadio Euganeo, giovedì 7 giugno: Scaletta, biglietti e orari. Persone truffate, ma qualcuno riesce comunque ad entrare.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Maltempo a Padova : chiusi i park per il concerto di Vasco Rossi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico rallentato in tutta l’area. Anche il centro di Abano Terme è stato particolarmente colpito. Problemi anche allo stadio Euganeo dove stasera si esibirà Vasco Rossi nella sua seconda data Padovana. Poco dopo le 15 un violento acquazzone si è abbattuto sui fan in attesa. ...

Concerto di Vasco Rossi - sequestrati 8 mila euro di biglietti falsi : Poco più di 8.400 euro: è questo il valore dei biglietti falsi sequestrati ieri sera al Concerto di Vasco Rossi allo stadio Euganeo di Padova, cui hanno partecipato 45 mila persone, dalla guardia di ...

Vasco Rossi - concerto Padova/ Scaletta Stadio Euganeo - orari : 50 persone respinte per biglietti falsi : concerto Vasco Rossi: il rocker di Zocca sbarca allo Stadio Euganeo di Padova per una doppia data, 6 e 7 giugno: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere. Il concerto di Vasco Rossi a Padova ha richiamato una grandissima folla e qualche disagio si sta ripercuotendo sulle persone che stanno provando a raggiungere lo Stadio Euganeo e per coloro che già sono partiti con ampio anticipo.

Orari e scaletta di Vasco Rossi a Padova - concerti del 6 e 7 giugno : regolamento per l’ingresso e indicazioni per lo stadio : Prosegue allo stadio Euganeo, dopo le prime due date all'Olimpico di Torino, il VascoNonStop Live: Vasco Rossi a Padova porta in scena con un'altra doppietta, il 6 e 7 giugno, il suo nuovo rock'n'roll show destinato a toccare gli stadi delle principali città italiane fino a fine giugno. Vasco Rossi proporrà la stessa scaletta ufficializzata prima con la data zero di Lignano Sabbiadoro e poi con le due date torinesi, che si apre con Cosa ...

I talent show secondo Vasco Rossi - dalla paura per Modena Park alla gavetta a Zocca : 2° video dell’intervista di Red Ronnie : I talent show secondo Vasco Rossi: con uno sguardo sull'attuale panorama musicale italiano invaso dai prodotti discografici frutto dei format tv prosegue il nostro viaggio tra le parole e le suggestioni del Blasco, con un nuovo video dalla lunga intervista che Red Ronnie ha realizzato durante le prove del nuovo VascoNonStop Live, il tour appena partito l'1 e 2 giugno all'Olimpico di Torino. Vasco Rossi ha ricordato come appena un anno fa, di ...

Per il concerto di Vasco Rossi biglietti falsi venduti a peso d'oro : Roma, 5 giu. , askanews, Durante le due date del concerto di Vasco Rossi a Torino, numerosissimi fan della star modenese provenienti da tutta Italia, si sono presentati alle biglietterie ufficiali, in ...

Dopo Vasco Rossi a Torino e i ritardi all’ingresso per VascoNonStop Live niente più concerti allo stadio Olimpico? : Sono stati un grande successo i due concerti di Vasco Rossi a Torino per VascoNonStop Live, ma Dopo il debutto del tour l'1 giugno, prima data ufficiale, e la replica del 2 giugno di fronte ad 80mila persone in totale, lo stadio potrebbe però chiudere le porte alla musica dal vivo. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, infatti, i mega-concerti in stile Vasco Rossi a Torino non sarebbero più sostenibili a causa dei costi ...