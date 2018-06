Var in Serie A | calano simulazioni | cartellini e proteste Tutti i numeri ufficiali

Le statistiche del Var in Serie A : 0 - 89% di errori - calano rossi e simulazioni : Lega Serie A e Figc promuovono il primo anno di Var: tutti i numeri in un report pubblicato oggi. L'articolo Le statistiche del Var in Serie A: 0,89% di errori, calano rossi e simulazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio Vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

La Serie A può far spese in Germania : da Werner a Vidal - ecco chi può arriVare : ... 'Non vado in Russia per mettermi in mostra di fronte a Real, Barcellona e Liverpool, ci vado per diventare campione del mondo. Poi voglio fare ancora bene col Lipsia'. Il Milan però è interessato ...

“Gli allenatori potranno chiamare il Var” - altra svolta per il campionato di Serie A : altra svolta per quanto riguarda il campionato di Serie A, gli allenatori potranno chiamare il Var, ecco le importanti dichiarazioni del designatore Nicola Rizzoli, intervenuto a Napoli durante la giornata conclusiva di Football Leader. “Abbiamo chiesto all’IFAB la possibilità, per gli allenatori, di richiedere l’intervento del VAR per due volte nel corso di una partita. Quest’anno ha commesso 17 errori, solo 8 hanno inciso sul risultato ...

Serie A - un anno di Var : L'Italia calcistica si è tuffata in questa novità che ha portato il mondo del pallone in un'altra epoca. A volte, in attesa della decisione dalla sala video, sembra di assistere a un altro sport. E ...

Serie B - finale thriller : tensioni ad Ascoli e NoVara - maxi-rissa a Frosinone Video : Tutto normale, nell'ultima giornata della regular season di Serie B [Video], non è mancato nulla per vivere gli ultimi 90 minuti del campionato tra ribaltoni, tensioni e perfino una maxi-rissa. Si, perché la normalita' della Serie cadetta sta proprio nella mancanza di certezze e di verdetti scontati anche davanti all'evidenza. Frosinone e Novara, clamorosi risultati Accade, così, che il Frosinone, sciaguratamente, si faccia raggiungere dal ...

Serie B - Frosinone beffato - NoVara retrocesso in Serie C : Ultima giornata di B e come in un thriller da record al botteghino finisce con colpi di scena assolutamente incredibili. Il Frosinone si fa riprendere nel finale da un Foggia senza alcun problema di ...

Parma - stairway to heAven! Frosinone beffato - retrocede il NoVara : i verdetti dell’ultima giornata di Serie B : Il Frosinone si fa rimontare dal Foggia nel finale e il Parma sale direttamente in Serie A! retrocede il Novara, sconfitto dall’Entella che farà i playout: i risultati dell’ultima giornata di Serie B Dopo 42 lunghissimi turni, la Serie B volge al termine con un’ultima giornata ad alto contenuto di spettacolarità ed emozioni. Il campionato cadetto regala un finale pirotecnico con Frosinone e Parma alla ricerca della promozione diretta. A ...

