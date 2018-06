Vaccini | ‘alleanza’ pediatri famiglia e Asl Napoli 3 Sud

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) La sanita’ pubblica e idi libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici(FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui– sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini piu’ piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ufficialmente oggi, realizzando un modello di collaborazione che potra’ essere esteso alle altre realta’ regionali. Alle ore 16, presso il Presidio Sanitario Bottazzi di Torre del Greco, viene infatti presentato il progetto sperimentale di offerta attiva e somministrazione diretta da parte del pediatra didelle vaccinazioni contro il rotavirus (responsabile potenzialmente di gravi forme di diarrea infantile che possono ...