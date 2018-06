Vaccinarsi per la vita | ASL Napoli 3 Sud e pediatri FIMP uniti per aumentare la

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) La sanità pubblica e idi libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici) si uniscono per informare le famiglie sui vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini più piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ufficialmente oggi, realizzando un modello di collaborazione che potrà essere esteso alle altre realtà regionali. Alle ore 16, presso il Presidio Sanitario Bottazzi di Torre del Greco, viene infatti presentato il progetto sperimentale di offerta attiva e somministrazione diretta da parte del pediatra di famiglia delle vaccinazioni contro il rotavirus (responsabile potenzialmente di gravi forme di diarrea infantile che possono richiedere il ricovero) e contro il meningococco B ...