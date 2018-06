Vacanze | attenzione ai farmaci in valigia | dall' India al Giappone rischio multe e carcere

Vacanze in montagna - attenzione alle vipere - ma senza allarmismi : “Inizio l’articolo dalla conclusione, così per tranquillizzare il lettore più ansioso. Sono tantissimi anni che non muore qualcuno per un morso di una vipera. E’ più facile che per shock anafilattico si possa morire (se sensibili o allergici) per la puntura di una vespa. In ogni caso, per una maggiore tranquillità portare sempre con se, in montagna, o nelle scampagnate un bastone, indossare calzature alte e calze. riguardo a ...