Usa | Cnn | chef Anthony Bourdain morto suicida

Molestie - Cnn : 8 donne acc Usa no Freeman : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Otto donne accusano il premio oscar Morgan Freeman , una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di Molestie sessuali. Lo riporta la Cnn riferendo i racconti delle presunte vittime e i "comportamenti inopportuni" tenuti in più occasioni da Freeman sui set cinematografici. L'attore, a 80 anni, è una delle più grandi star di Hollywood, con una carriera ...

