Usa | ' attacchi acustici' | allerta su tutta la Cina

Cina - attacchi acustici : allarme Usa : 7.05 Il Dipartimento di Stato Usa ha lanciato il secondo allarme in poche settimane sui rischi per i diplomatici residenti non solo a Canton, ma in tutta la Cina,dopo il susseguirsi di casi di malessere per inspiegabili attacchi acustici simili a quelli denunciati da da personale Usa a Cuba. Il Dipartimento ha inviato una mail in cui invita a ricorrere al medico in caso di "inconsueti e inspiegabili problemi di salute". L'allerta è indirizzata ...

Il mistero degli "attacchi sonici" che farebbero ammalare i diplomatici Usa : Dal 2016 a oggi decine di dipendenti dell'ambasciata Usa all'Avana e del consolato di Guangzhou lamentano dolori alla testa, insonnia e disturbi cognitivi. Il tratto comune sono degli strani suoni percepiti prima dei sintomi, ma nessun scienziato sa dare una risposta all'enigma. E c'è chi crede che sia solo isteria collettiva

Il mistero degli attacchi sonici che farebbero ammalare i diplomatici Usa : Come se non bastasse, dopo la crisi diplomatica tra Stati Uniti e il Paese caraibico provocata dai presunti attacchi, i sintomi sono comparsi all'improvviso anche in un'altra zona del mondo molto ...

Usa - il Pentagono : “Intelligenza artificiale contro gli attacchi nucleari” : Il Pentagono sta aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare un programma in grado di predire un eventuale attacco missilistico nucleare. Lo riporta Reuters. Non ci sono conferme ufficiali, ma “una mezza dozzina di fonti” parlano di “diversi progetti” di questo tipo. L’intelligenza artificiale raccoglierebbe ed elaborerebbe dati (tra i quali le immagini satellitari) con ...

Attacchi aerei Usa in Siria non hanno richiesto l'approvazione del Congresso - : Lo ha detto il ministero della Giustizia: gli Attacchi aerei in Siria nel mese di aprile 2018 non hanno richiesto l'approvazione del Congresso, la questione riguardava gli interessi nazionali USA. Lo ...

Gaza - Usa : “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” : Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” Continua a leggere L'articolo Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” proviene da NewsGo.

Gaza - Usa : 'Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele' : Gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per discutere gli ultimi attacchi contro Israele dalla striscia di Gaza ad opera di Hamas e altri militanti. "Il ...

Siria - l’Opac conferma : “Probabilmente Usato gas cloro in attacchi a Saraqeb” : Il gas cloro è stato “probabilmente” usato in un attacco avvenuto in Siria in febbraio nella città di Saraqeb, nella provincia nord-occidentale di Idlib. È quanto hanno stabilito gli ispettori dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), senza addossare la responsabilità ad alcuna delle parti in conflitto. Secondo il rapporto reso noto dall’Opac, nel febbraio scorso il gas cloro si sarebbe sprigionato da ...

Attacchi e disastri - Usare i social peggiora solo la situazione : Spesso, nel pieno di un allarme – che si tratti di una calamità naturale, un disastro di altro genere, un attacco terroristico – ci Attacchiamo ai social network. E cominciamo a rilanciare post senza sosta, apprezzandone ancora di più: like, cuoricini, retweet, condivisioni. In corrispondenza di ogni fatto simile, da un uragano a un attentato, ci sentiamo tutti agenzie giornalistiche pronte a dare il nostro contributo all’informazione nel mondo. ...

Usa temono cyber attacchi iraniani : 03.45 Gli esperti americani temono una nuova ondata di attacchi informatici da parte di Teheran dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano annunciato dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riporta il NYT, nelle 24 ore dopo l'annuncio, la società di sicurezza Crowdstrike ha rilevato un "notevole" aumento di 'cyberattività' iraniana. Gli hacker di Teheran, secondo il NYT, hanno inviato email con malware a diplomatici di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Isis - portavoce incita a nuovi attacchi in Usa - Russia e Iran - 23 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: da Mattarella incarico esplorativo a Fico o Salvini. Risultati elezioni Molise; minacce Isis. , 23 aprile 2018,

Trattativa - Di Matteo accUsa : "Csm e Anm non ci hanno difeso dagli attacchi" : Per il pm del processo di Palermo "i carabinieri non hanno agito da soli: pensiamo che siano stati mandati e incoraggiati da altri". Dell'Utri? "Secondo la...

Come l’Italia e l’Europa contribuiscono agli attacchi dei droni Usa : Isaac Brekken/Getty Images L’utilizzo dei droni armati da parte degli Usa è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo decennio e, con l’approdo di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stanno incrementando ulteriormente il loro utilizzo di questi strumenti per condurre attacchi sia in contesti di guerra ufficiale Come l’Afghanistan, sia in Paesi in cui non è in atto una guerra a tutti gli effetti Come Pakistan, Somalia e Yemen. Secondo le ...

Gentiloni : "Stiamo con gli Usa. Attacchi col gas - niente dubbi" : Si butta sull'Onu anche il presidente dei senatori Toninelli, che vorrebbe farne addirittura 'la sede della riflessione sulle sorti del mondo', e che si barcamena tra Trump e Putin: ok, gli Usa 'sono ...