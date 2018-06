Uomini e Donne Virginia Stablum e Nicolò Brigante in crisi? Cenni di allontanamento

Spagna : nuovo governo Sanchez si tinge di rosa - 11 ministri donne e sei Uomini : A sorpresa, nella squadra ci sarà anche il primo astronauta spagnolo Pedro Duque, che sarà responsabile della Scienza e della Ricerca, aree punite negli ultimi anni dalle misure di austerità ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella risponde a Lorenzo Riccardi : il web in subbuglio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella fanno sul serio: la tronista l'ha portato a conoscere suo padre. Saranno a Temptation Island?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Sapete perché lascia Uomini e donne? Il bruttissimo sospetto su Giorgio - il cavaliere di Maria De Filippi : La prossima stagione di Uomini e donne over potrebbe subire uno stravolgimento storico dopo l'indiscrezione di Giorgio Manetti pronto a lasciare il trono del programma di Maria De Filippi . Sul tema è ...

Uomini e Donne Trono Classico : Lorenzo Riccardi provoca Sara Affi Fella risponde : Uomini e Donne, continua il battibecco social tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: dopo le provocazioni di lui l’ex tronista risponde Da quando è uscito single da Uomini e Donne Lorenzo Riccardi sui social ha continuato a lanciare frecciatine all’ex tronista Sara Affi Fella. Come molti sanno, infatti, quest’ultima ha scelto Luigi Mastroianni e la […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: Lorenzo Riccardi provoca ...

Uomini e Donne : Nicolò Brigante e Virginia Stablum in crisi? L'indizio sui social : Gli strani movimenti social dell'ex corteggiatrice fanno capire che tra lei e il siciliano le cose non vanno proprio bene.

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella risponde alle critiche e a Lorenzo : "Non vi vedo e sento!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella fanno sul serio: la tronista l'ha portato a conoscere suo padre. Saranno a Temptation Island?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Giorgio Manetti lascia davvero Uomini e Donne? Parla Maurizio Costanzo : Trono Over Uomini e Donne, addio Giorgio Manetti? Le parole di Maurizio Costanzo sul Gabbiano Giorgio Manetti è pronto a lasciare il Trono Over di Uomini e Donne. O almeno così ha detto il diretto interessato nel corso dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Ma è vero o il Gabbiano ha solo voluto […] L'articolo Giorgio Manetti lascia davvero Uomini e Donne? Parla Maurizio Costanzo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e la foto con Sara Affi Fella : "Tutto apposto" : I "MastriFella" mettono a tacere tutte le insinuazioni sul dopo scelta con foto e dediche su Instagram

Uomini e donne/ Il quadrato amoroso dell'estate : Gemma - Marco - Giorgio e... Anna Tedesco? (Trono Over) : Chiuso il capitolo Uomini e donne, per dame e cavalieri del trono over arriva l'estate e tutti andranno a caccia del quadrato amoroso formato da Gemma, Giorgio, Marco e Anna Tedesco?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste? La smentita dell'ufficio stampa : L'edizione 2017/18 di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva. Durante il corso della prossima estate, come di consueto, circoleranno numerose indiscrezioni e rumors riguardanti gli eventuali protagonisti della nuova edizione che partirà a settembre.A riguardo, il settimanale Vero Tv ha lanciato due "bombe": la partecipazione di Aida Nizar, la controversa star ...

Uomini e Donne - anticipazioni : chi non sarà sul trono da settembre : anticipazioni Uomini e Donne, Aida Nizar e Loredana Lecciso non ci saranno: la smentita di Betti Soldati Nuove, succulenti anticipazioni arrivano a proposito del magico mondo di Uomini e Donne. Sembra infatti certo che, dal prossimo settembre 2018, sull’ambìto trono di Canale5 non siederà né Aida Nizar né Loredana Lecciso. La notizia che dava le […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: chi non sarà sul trono da settembre ...

Uomini&Donne : una dedica originale di Nilufar : Il programma pomeridiano Uomini&Donne, condotto da Maria De Filippi, da anni regala tante emozioni al fedele pubblico. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di mettersi in gioco per trovare l'anima gemella. Quest'anno i protagonisti assoluti del Trono Classico sono stati Niccolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Quest'ultima ha scelto il giovane abruzzese Giordano Mazzocchi, con il quale non sta ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : “Sara mi piace ancora!” e il futuro da tronista non fa l’ipocrita e svela… : Lorenzo Riccardi, Uomini e Donne: “Sara Affi Fella mi piace ancora!” e sul suo futuro da tronista non fa l’ipocrita e svela che vorrebbe il trono classico.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:04:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne probabili tronisti : le indiscrezioni su chi sono i favoriti : L'attuale edizione di Uomini e Donne è appena giunta al termine ma intanto si pensa già a quella che sarà la prossima stagione del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno ha ottenuto risultati d'ascolto ben al di sopra di tutte le aspettative. In molti si chiedono chi saranno i nuovi tronisti del dating show che vedremo in carica dal prossimo mese di settembre: molti i nomi famosi che circolano in ...