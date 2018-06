Uomini e Donne | Eleonora Rocchini troppo magra? L’ex corteggiatrice si difende

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi prossimo tronista del Trono Classico : l’indiscrezione : Uomini e Donne: sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima edizione. Si è appena conclusa la stagione del popolare dating show di Maria De Filippi, ma già si parla dei nuovi Troni di Settembre e di chi potrebbe occupare l’ambito posto sulla sedia rossa! Lorenzo Riccardi prossimo tronista di Uomini e Donne? Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe quasi ufficiale: Lorenzo Riccardi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne per quel che ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti lascia il trono over? L'opinione di Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo, che cura una rubrica di televisione su Nuovo Tv, questa settimana, si è espresso su Giorgio Manetti che, nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, ha manifestato l'intenzione di lasciare il programma di Maria De Filippi, stanco del clima di ostilità nei suoi confronti e, forse, spinto dalla voglia di nuovi stimoli.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgio Manetti lascia il trono over? L'opinione di ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Nilufar grossa delusione - Sara la preferivo insieme a Lorenzo" : Gianni Sperti, in una breve intervista al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', ha tirato le somme sulle troniste che, in questa stagione televisiva, hanno occupato, in maniera più o meno decorosa, il trono classico del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Gianni Sperti: "Nilufar grossa delusione, Sara la preferivo insieme a Lorenzo" pubblicato su Gossipblog.it 08 giugno 2018 12:08.

Allarme maschicidi Gli Uomini vittime quanto le donne Ma nessuno ne parla : di Barbara Benedettelli C entoventi donne. Centoventi uomini. Sono le vittime di omicidi in famiglia, in coppia, tra amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. Tante, troppe. donne e uomini italiani ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : Nilufar Addati una delusione - Sabrina Ghio la migliore : Sara Affi Fella, Sabrina Ghio e Nilufar Addati: sono queste tre protagoniste della stagione di Uomini e Donne appena conclusasi ad essere finite sotto la ''lente d'ingrandimento'' di uno degli opinionisti storici dello show, Gianni Sperti. Il pugliese, interpellato dal ''Magazine'' della trasmissione ad esprimere un parere sulle troniste appena citate, ha promosso le prime due (anche se la napoletana la preferiva in coppia con Lorenzo Riccardi) ...

Uomini e donne - la bufala che fa infuriare la De Filippi : 'Non se ne parla proprio' - con chi l'ha : Questa volta si muove l'ufficio stampa di Maria De Filippi, da cui piove una secca smentita a quanto scritto da Vero Tv, su cui si parlava del coinvolgimento di Aida Nizar, ex Grande Fratello, e di Loredana Lecciso a Uomini e donne. Secondo la rivista, le due erano state contattate per il ruolo di tronista nella nuova stagione del programma, in partenza a settembre. --Tutto falso. Elisabetta Soldati, responsabile dell'ufficio stampa della De ...

Uomini E DONNE/ Giorgio Manetti dice addio alla tv? La frecciatina di Maurizio Costanzo (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Giorgio Manetti dice davvero addio al trono over? La frecciatina di Maurizio Costanzo scatena nuovi rumors sul noto cavaliere del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Virginia Stablum e Nicolò Brigante in crisi? Cenni di allontanamento (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum e Nicolò Brigante sono in crisi? Allarme tra i fan dopo i gesti dell'ex corteggiatrice(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Spagna : nuovo governo Sanchez si tinge di rosa - 11 ministri donne e sei Uomini : A sorpresa, nella squadra ci sarà anche il primo astronauta spagnolo Pedro Duque, che sarà responsabile della Scienza e della Ricerca, aree punite negli ultimi anni dalle misure di austerità ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella risponde a Lorenzo Riccardi : il web in subbuglio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella fanno sul serio: la tronista l'ha portato a conoscere suo padre. Saranno a Temptation Island?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Sapete perché lascia Uomini e donne? Il bruttissimo sospetto su Giorgio - il cavaliere di Maria De Filippi : La prossima stagione di Uomini e donne over potrebbe subire uno stravolgimento storico dopo l'indiscrezione di Giorgio Manetti pronto a lasciare il trono del programma di Maria De Filippi . Sul tema è ...

Uomini e Donne Trono Classico : Lorenzo Riccardi provoca Sara Affi Fella risponde : Uomini e Donne, continua il battibecco social tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: dopo le provocazioni di lui l’ex tronista risponde Da quando è uscito single da Uomini e Donne Lorenzo Riccardi sui social ha continuato a lanciare frecciatine all’ex tronista Sara Affi Fella. Come molti sanno, infatti, quest’ultima ha scelto Luigi Mastroianni e la […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: Lorenzo Riccardi provoca ...

Uomini e Donne : Nicolò Brigante e Virginia Stablum in crisi? L'indizio sui social : Gli strani movimenti social dell'ex corteggiatrice fanno capire che tra lei e il siciliano le cose non vanno proprio bene.

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella risponde alle critiche e a Lorenzo : "Non vi vedo e sento!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella fanno sul serio: la tronista l'ha portato a conoscere suo padre. Saranno a Temptation Island?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:51:00 GMT)