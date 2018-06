Una Vita anticipazioni | cosa succede a INIZIO LUGLIO 2018

Patty Pravo/ In tv con gli amici di Una Vita (Ora o mai più) : Patty Pravo, insieme all'amica Loredana Bertè, sarà uno dei tutor di Ora o mai più, il nuovo programma musicale di Amadeus che andrà in onda su Rai 1 da questa sera.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Malati di cancro a rischio trombosi / Una complicazione che può costare la vita : Malati di cancro a rischio trombosi, una complicazione che può costare la vita. Bisogna stare molto attenti e cercare di riconoscere subito i sintomi. Ecco come ci si pu salvare.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:31:00 GMT)

Massimo Giletti - il colpo di Una Vita : non solo torna in Rai - a quale big ruba il posto : Un trionfo: Massimo Giletti non solo starebbe per tornare in Rai , dopo la parentesi fortunatissima a La7 da Urbano Cairo , ma secondo Dagospia potrebbe addirittura mettere a segno il colpo di una ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c’è da sapere! Sabato la presentazione ufficiale! Cristiano Ronaldo ancora Una volta testimonial! : Offerta! PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero Il touch pad è trasparente, lascia intravedere la barra luminosaLe superfici a contatto con le mani hanno texture con maggiore grip 69,99 € - 30,00 € 39,99 € Acquista su Amazon EA Sports è ormai da molti mesi al lavoro su Fifa 19, 26° capitolo […] L'articolo Fifa 19: novità, rumors e tutto quello che c’è da sapere! Sabato la presentazione ufficiale! Cristiano Ronaldo ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 8 e lunedì 11 giugno 2018 : anticipazioni puntata 462 di Una VITA di venerdì 8 e lunedì 11 giugno 2018: Cayetana, insieme a Teresa e Fernando, prepara gli inviti per la festa di fidanzamento, ma la Sierra non sospetta dei suoi secondi fini. Fabiana rifiuta l’invito, dicendo che tornare in quella casa sarebbe troppo traumatico. Celia parla con Felipe e gli ripete che tra loro è finita definitivamente. Rosina e Liberto, al ritorno dal loro breve viaggio, rivelano a ...

La critica di Francesco Gabbani a Lo Stato Sociale e la vecchia che balla : “Non Una novità ma Una presa in giro” : Una critica di Francesco Gabbani a Lo Stato Sociale che con il tormentone Una vita in vacanza ha dominato le classifiche e la radio negli ultimi mesi. In un'intervista al Corriere, il cantautore di Carrara, trionfatore di Sanremo 2017 con Occidentali's Karma ha espresso la propria opinione sulla recente edizione del Festival di Sanremo, capitanato da Claudio Baglioni. In molti durante la kermesse, dalla critica al pubblico, hanno cercato il ...

Enzo Avitabile/ E Pino Daniele : "Una terribile nostalgia che si fa sentire ancora" (Pino è) : Enzo Avitabile, l'artista prova una terribile nostalgia a due anni dalla morte dell'amico e collega Pino Daniele a cui sarà dedicato l'evento di questa sera. (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Una Vita anticipazioni : SIMON rischierà la vita. La reazione di SUSANA : Guai in vista per il povero SIMON Gayarre (Jordi Coll) nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita. Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, Elvira (Laura Rozalen) fingerà di obbedire agli ordini del padre Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e accetterà di sposare il quarantenne turco Burak Demir. La coraggiosa biondina, però, farà in modo successivamente di essere sorpresa a letto con SIMON dal suo ...

Una Vita/ Anticipazioni : Cayetana vuole uccidere Teresa - le parole di Ursula la convincono (7 giugno) : Una Vita, trame e Anticipazioni di giovedì 7 giugno 2018: Cayetana vuole uccidere Teresa, le parole di Ursula la convincono a compiere il gesto estremo? Ecco cosa potrebbe accadere...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:58:00 GMT)

Alessandro - morto a Santorini : la fidanzata è grave ma è tornata in Italia. «Sognavano Una Vita insieme» : Alessandro Grisenti aveva 24 anni: la sua vita si è tragicamente spezzata per colpa di un incidente con il quad, mentre era in vacanza a Santorini insieme alla fidanzata Alessia Rinne, di 22,...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "NessUna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

F1 Canada - in arrivo Una novità targata Honda : ROMA - C'è grande attesa per il Gp del Canada, visto che le quattro case motoristiche presenteranno la prima grande innovazione del 2018. La gara sarà particolarmente importante per la Honda, che è ...

Una Vita Anticipazioni 7 giugno 2018 : Mauro dice addio a Teresa mentre Cayetana le dichiara guerra : Mauro dice addio a Teresa, la donna sconsolata spera di trovare appoggio nell'amica, ma Cayetana è pronta a pugnalarla alle spalle.

Banca Etruria - settantenne perde i risparmi di Una vita : Ennesimo episodio legato alla vicenda Banca Etruria. Il protagonista è un pensionato settantenne di Lamporecchio (provincia di Pistoia), che da quando ha perso i propri risparmi non è mai mancato a nessuna delle manifestazioni in giro per tutta l"Italia, sempre accompagnato dal fido megafono: da Arezzo, vero e proprio occhio del ciclone, fino ad arrivare a Firenze e Roma, cuore politico del caso Etruria, ed in ogni piazza nella quale esplodesse ...