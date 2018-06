Una nuova perizia riapre il caso Astori ' Non è morto nel sonno | era cosciente'

Banca Generali apre Una nuova sede a Carrara : Roma, , askanews, - Banca Generali espande la sua presenza in Toscana e inaugura una nuova sede per i suoi private banker a Marina di Carrara. Oltre a Massa, dove è già presente, l'istituto ha altre ...

Brooklyn Beckham starebbe con Una nuova ragazza - dopo la fine con Chloë Grace Moretz : Ecco di chi si tratta The post Brooklyn Beckham starebbe con una nuova ragazza, dopo la fine con Chloë Grace Moretz appeared first on News Mtv Italia.

Diego Lopez non si ferma : licenziato dal Cagliari - ha già Una nuova panchina : Diego Lopez si è già accasato dopo l’addio al Cagliari di pochi giorni fa, il tecnico è stato sostituito da Maran sulla panchina sarda L’ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel ...

L'Italia si è fermata e Una nuova crisi è probabile - lo dicono anche i BTp : ... unitamente a una esplosione complessiva dei rendimenti, suggerirebbe una stretta del credito, che oggi sarebbe l'ultima cosa che ci servirebbe per rilanciare la nostra economia. Il caso Italia ...

Attacchi acustici - misteriosi malesseri : gli USA emettono Una nuova allerta sanitaria : L’ambasciata statunitense in Cina ha diramato una nuova allerta sanitaria per i suoi cittadini in relazione a malesseri misteriosi riportati da impiegati del governo USA, causati da presunti “Attacchi acustici“. Gli Stati Uniti hanno inviato una squadra medica nella città meridionale di Canton il mese scorso dopo che a un impiegato assegnato al consolato era stato diagnosticato un trauma cerebrale dopo avere sentito strani ...

Astronomia : elaborata Una nuova tecnica per calcolare la massa delle galassie : La massa delle galassie – in particolare quella della Via Lattea – come chiave di volta per approfondire la conoscenza dell’architettura dell’Universo, che presenta ancora dei tasselli mancanti. È questo lo spunto su cui si basa lo studio “Estimating the Mass of the Milky Way Using the Ensemble of Classical Satellite Galaxies”, condotto da un team di astronomi coordinato dall’Università dell’Arizona e pubblicato su The Astrophysical ...

Una nuova facility spaziale per la Sardegna : saranno prodotti gli scudi termici per i lanciatori Vega : È ai nastri di partenza SPTF (Space Propulsion Test facility), un impianto Avio unico nel suo genere, che sarà realizzato in Sardegna, a Villaputzu nel Sarrabus, con un investimento di 26 milioni di euro. La Regione ha deliberato un cofinanziamento dell’infrastruttura pari al 3% dell’investimento totale, rafforzando così il ruolo strategico dell’isola nel settore aerospaziale; la decisione giunge a meno di un anno dalla presentazione ufficiale ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per Una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

Call of Duty Black Ops 4 : annunciata Una nuova mappa : Nella giornata di oggi Treyarch ha condiviso tramite un livestream qualche dettaglio in più circa la modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 4 e più precisamente sulle mappe disponibili al lancio.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha prima di tutto annunciato una nuova mappa originale chiamata Frequency. Non sappiamo ancora molto su di essa ma la descrizione recita "una mappa molto piccola e caotica." In aggiunta a questo ...

Sabato 9 giugno la Peace Boat a Cagliari : Una nuova occasione per dire basta alle armi nucleari : Il capoluogo sardo ospiterà infatti la prossima tappa nel 98º viaggio della "Peace Boat", la circumnavigazione del mondo promossa fin dal 2008 dall'omonima ONG giapponese con lo scopo di ...

Fondazione Barilla : 'Serve una food revolution e Una nuova visione della Pac' : Dare vita a politiche agroalimentari e di sviluppo rurale per una migrazione sostenibileLe migrazioni rappresentano un fenomeno che tocca aspetti legati allo sviluppo sociale, all'economia e all'...

Entre Amis lancia a Pitti Uomo Una nuova linea di capispalla : Non più solo pantaloni:il marchio Entre Amis nato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di Pitti Uomo 94 una mini collezione di capispalla. [Leggi anche Le giacche della prossima estate] Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how ...

Google testa Una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta Una nuova foto : ecco chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato personalmente su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia--La ...