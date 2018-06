Una nuova facility spaziale per la Sardegna | saranno prodotti gli scudi termici per i

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per Una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

Call of Duty Black Ops 4 : annunciata Una nuova mappa : Nella giornata di oggi Treyarch ha condiviso tramite un livestream qualche dettaglio in più circa la modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 4 e più precisamente sulle mappe disponibili al lancio.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha prima di tutto annunciato una nuova mappa originale chiamata Frequency. Non sappiamo ancora molto su di essa ma la descrizione recita "una mappa molto piccola e caotica." In aggiunta a questo ...

Sabato 9 giugno la Peace Boat a Cagliari : Una nuova occasione per dire basta alle armi nucleari : Il capoluogo sardo ospiterà infatti la prossima tappa nel 98º viaggio della "Peace Boat", la circumnavigazione del mondo promossa fin dal 2008 dall'omonima ONG giapponese con lo scopo di ...

Fondazione Barilla : 'Serve una food revolution e Una nuova visione della Pac' : Dare vita a politiche agroalimentari e di sviluppo rurale per una migrazione sostenibileLe migrazioni rappresentano un fenomeno che tocca aspetti legati allo sviluppo sociale, all'economia e all'...

Entre Amis lancia a Pitti Uomo Una nuova linea di capispalla : Non più solo pantaloni:il marchio Entre Amis nato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di Pitti Uomo 94 una mini collezione di capispalla. [Leggi anche Le giacche della prossima estate] Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how ...

Google testa Una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta Una nuova foto : ecco chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato personalmente su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia--La ...

Google - nuova grana in Europa : pronta Una multa contro Android : (Foto: Google) Google torna nel mirino dell’Unione europea. Questa volta si parla di abuso di posizione dominante in merito al sistema operativo per dispositivi mobile Android. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, Bruxelles sarebbe pronta a sanzionare la compagnia californiana con una multa che potrebbe arrivare fino a 11 miliardi di dollari, ovvero il 10% del totale giro d’affari di Alphabet. Anche se la cifra ...

Google - in arrivo da Bruxelles Una nuova maxi multa : Entro poche settimane Google potrebbe vedersi recapitare una nuova maxi multa dall'Unione Europea dopo quella comminata nel giugno del 2017 . Questa volta ad essere finito nel mirino della Commissaria ...

La polizia postale mette in guardia le imprese - c'è Una nuova truffa online : BOLZANO . La Sezione polizia postale e delle Comunicazioni di Bolzano avvisa la cittadinanza, ed in particolare le aziende, che è tornato d'attualità la frode di truffatori che si rivolgono ad azione, ...

La Champions League si rifà il look con Una nuova brand identity : Le stelle collegate del logo 'Starball' della Champions League sono al centro della nuova brand identity della competizione. L'articolo La Champions League si rifà il look con una nuova brand identity è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tom Ellis di Lucifer stuzzica i fan con Una nuova foto : il futuro della serie si saprà a breve? : L'impazienza dei fan è messa a dura prova da Tom Ellis di Lucifer. L'attore gallese ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui allude a qualche novità all'orizzonte. Già nelle ultime settimane, il cast e gli showrunners della serie hanno stuzzicato i fan con una serie di messaggi e tweet sui social network. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione sul futuro della serie e se c'è speranza di salvare Lucifer. Dopo la messa ...

Jennifer Lawrence ha Una nuova fiamma : un esperto d’arte di New York : Love is in the air The post Jennifer Lawrence ha una nuova fiamma: un esperto d’arte di New York appeared first on News Mtv Italia.

Eni : Una nuova App manda in archivio la scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...