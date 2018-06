Una donazione di Harry Styles per un evento dedicato alle donne nel Festival della Pace

optimaitalia

: Prima delle partite del Mondiale ne giochiamo una importante insieme? Questa della @FabbricaSorriso riguarda i bamb… - RealPiccinini : Prima delle partite del Mondiale ne giochiamo una importante insieme? Questa della @FabbricaSorriso riguarda i bamb… - RealPiccinini : Squadra ‘ccezionale! Ma la Partita del Cuore non è finita, c’è tempo ancora per una donazione al 45527. È stata una… - OptiMagazine : Una donazione di #HarryStyles per un evento dedicato alle donne nel Festival della Pace in Scozia… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Un'importantedia sostegno di unnel mondo che si terrà in Scozia! Da sempre vicino alla beneficenza etematiche sociali, il cantante inglese ha voluto contribuire ad uno trai i numerosi eventi che si svolgeranno all'interno del.Dopo il tour in Europa, che ha fatto tappa anche a Glasgow in Scozia,ha deciso di devolvere una parte dei ricavi dalla vendita dei biglietti del concerto e del merchandise proprio all'Soul of Women, nell'ambito delnel mondo nel sudScozia.I soldidifinanzieranno una speciale conferenza ad Allanton, vicino a Auldgirth, il prossimo 23 giugno. L'Soul of Women si svolgerà il giorno prima del ventesimo anniversario del.Si trattaseconda edizione di questo importante, durante il ...