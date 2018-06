Un volo di 260 metri | ecco il bungee jumping più alto del mondo

today

: LAST MINUTE A LANZAROTE: 7 notti in eccellente hotel fronte spiaggia più volo da soli 260€! ??… - PoraccInViaggio : LAST MINUTE A LANZAROTE: 7 notti in eccellente hotel fronte spiaggia più volo da soli 260€! ??… - PoraccInViaggio : LAST MINUTE A LANZAROTE: 7 notti in eccellente hotel fronte spiaggia più volo da soli 260€! - PoraccInViaggio : PACCHETTI #PONTE DEL 1 #NOVEMBRE A 4* A DUBLINO: 3 notti in favoloso hotel 4 stelle… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Per il mese di agosto è prevista in Cina l'apertura delpiùdel. Ben 260. Come riporta la Cnn, una nuova...