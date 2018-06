Un venerdì nero qualsiasi | nella Metro B di Roma Un racconto

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ venerdì 8 giugno nero per trasporti : a rischio Lazio e Torino : Sciopero treni e aerei oggi e Venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:13:00 GMT)

venerdì nero per i trasporti : a rischio aerei - bus e metro : Per chi deve spostarsi potrebbe essere una giornata di calvario a causa di una serie di scioperi proclamati da numerose sigle sindacali in diversi settori. I disagi maggiori per chi viaggia i aereo e con i mezzi pubblici di alcune regioni mentre disagi limitati per i treni visto che lo sciopero è durato tutta la notte e si è concluso questa mattina.Continua a leggere

Sciopero Nazionale trasporti. 8 giugno… venerdì nero : venerdì 8 Luglio 2018 si prospetta una giornata nera per i pendolari e viaggiatori Italiani, dai treni ai voli. Il ministero dei trasporti da notizia di uno Sciopero ferroviario di 8 ore proclamato dalle associazioni di categoria CUB trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Si Cobas, SGB dalle 22:00 di giovedì 7 giugno alle 6:00 di venerdì 8 giugno. Quindi, come si legge nel comunicato, viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore ...

venerdì nero per Visa - vanno in tilt i pagamenti in tutta Europa : Il sistema di pagamenti in Europa di Visa è andato in tilt. Di conseguenza, molte aziende e consumatori non sono stati in grado di fare pagamenti usando carte di credito o bancomat. La società di ...

BANCHE E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo : Alessandro Profumo a giudizio per i derivati Mps, Giovanni Bazoli per le assemblee Ubi: magistrati a gamba tesa sui banchieri 'old' nel vuoto di governo. di NICOLA BERTI

Il venerdì nero di Savona e le 50 sfumature di grigio : ... anche se ne sono sicuro, che la riduzione della Cassa Integrazione si motivi con il dato che non ci siano più lavoratori da tutelare, ma ex lavoratori passati all'economia invisibile o all'esercito ...

Pinerolo : venerdì 20 da piazza Duomo fiaccolata per la pace : La manifestazione intende dire basta alle guerre ed alle armi per perseguire una politica ed una economia di pace.