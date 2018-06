Un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano | biglietti in prevendita per Piano B

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : annunciato un nuovo concerto a Milano : A novembre 2018 The post I 5 Seconds of Summer tornano in Italia: annunciato un nuovo concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

J-Ax/ Dopo il concerto tributo anche nel nuovo cofanetto di Pino Daniele (Pino è) : Dallo Stadio Sansiro al San Paolo di Napoli. Questa sera J-Ax renderà omaggio a Pino Daniele cantando sul palco alcune delle canzoni più celebri del cantante scomparso tre anni fa(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:28:00 GMT)

J-AX E FEDEZ - CONCERTO A SAN SIRO/ Video Milano : "di nuovo insieme quando finiremo i soldi" : CONCERTO J-AX e FEDEZ, San SIRO: "Comunistri col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i Video dei fan(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:35:00 GMT)

Peter Bence annuncia un nuovo concerto a Capodistria : Dopo il successo di 'Attention' che, in meno di quattro mesi dalla pubblicazione, ha registrato più di 40 milioni di visualizzazioni, il pianista Peter Bence, nuovo fenomeno mondiale del crossover tra ...

Gianna Nannini a Mantova - un nuovo concerto del tour 2018 : biglietti in prevendita dal 23 maggio : Gianna Nannini a Mantova, in concerto a luglio. Un nuovo appuntamento si aggiunge oggi alla ricca tournée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto 2018. Il concerto di Gianna Nannini a Mantova si colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazione Mantova Arte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data del tour estivo della rocker, ...

Un concerto acustico di Shawn Mendes per presentare il nuovo album : come seguire l’evento dall’Italia : Questa sera il concerto acustico di Shawn Mendes con Apple Music per presentare il nuovo album di inediti in uscita venerdì 25 maggio. Giovedì 17 maggio Shawn Mendes si esibirà in esclusiva per il live acustico Apple Music: Shawn Mendes, One Night Only, in diretta streaming in tutto il mondo. Durante il live set al Ford Theatre di Hollywood, il cantautore canadese presenterà dal vivo per la prima volta i brani del suo nuovo progetto ...

Liberato - concerto a Milano/ Il 9 giugno nuovo live dopo Napoli : la probabile scaletta : Liberato, concerto a Milano, Il 9 giugno nuovo evento dal vivo dopo Napoli e l'arrivo in gommone: la probabile scaletta del musicista "senza volto", eccco tutti i singoli usciti.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:53:00 GMT)

In arrivo Italiana di J-Ax e Fedez - il nuovo singolo prima del concerto La Finale a San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo estivo, in arrivo il 4 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il singolo Italiana di J-Ax e Fedez chiude il cerchio dei grandi successi collezionati dai due rapper nel corso degli ultimi anni con il progetto discografico Comunisti col Rolex, triplo disco di platino: si tratta del loro ultimo singolo insieme, dopodiché proseguiranno in solitaria. Ma non prima del ...

Il Gruppo Musicale Trio.it in concerto a Roma domani 22 aprile al nuovo Teatro Orione. : Il Trio.it, formato da Christian Panico tenore, reduce da successi in Russia, Aldo Bergamaschi tornato da Israele dove ha registrato il tutto esaurito in molti teatri e il cantautore Alex De Vito debutterà domenica 22 aprile presso il Nuovo Teatro Orione con il concerto “Attenti a quei tre” prodotto da De Vito: ospite della serata sarà Nick Luciani, una delle più belle voci del panorama Musicale internazionale che, nel corso della serata, ...

Audio e testo di Dall’alba al tramonto di Ermal Meta - il nuovo singolo a pochi giorni dal concerto al Forum di Assago : Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il nuovo singolo in uscita venerdì 20 aprile: il cantautore lancia il secondo brano estratto dall'album Non abbiamo armi, in vista del concerto evento al Forum di Assago. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 20 aprile, e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Seconda traccia del nuovo album, Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il secondo singolo estratto dopo Non mi ...

Il concerto "La musica del cuore" Prossimamente al Casalinuovo l'evento di Consolidal e Uici - InfoOggi.it : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Tiziano Ferro in concerto a Milano per un evento privato - in attesa del nuovo tour : Tiziano Ferro in concerto a Milano sabato 7 aprile per un esclusivo evento privato Folletto. In occasione dell'80esimo anniversario dalla sua fondazione, il brand Folletto ha organizzato uno speciale evento a Milano per festeggiare con alcuni dei suoi migliori rappresentanti. Tiziano Ferro in concerto a Milano si è esibito in qualità di superospite della serata di festeggiamenti. L'evento si è tenuto al Teatro della Luna e ha visto l'artista ...