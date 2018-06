Un hotel di lusso apre nel cuore di Roma

Incendio in un hotel di lusso a Londra : Un Incendio è divampato nella parte alta del Mandarin Oriental Hyde Park, storico hotel di lusso nel cuore di Chelsea, a Londra, dove circa 100 vigili del fuoco sono al lavoro per circoscriverlo. Il ...

Spa di lusso in Maremma : vacanze nel Golf hotel Punta Ala all'insegna del relax e dello shopping : ... poiché nel resort da quest'anno sarà presente anche un nuovo monomarca Empresa , brand di lusso già presente in località turistiche esclusive nel mondo come Miami e Venezia. Ora anche nel cuore del ...

Il mega yatch di Saddam Hussein trasformato in un hotel di lusso galleggiante [GALLERY] : Lungo oltre 80 metri, lo yatch appartenuto a Saddam vanta dettagli opulenti degni di una reggia Saddam Hussein, ex dittatore dell’Iraq, vantava tra i suoi numerosi beni di lusso un mega yatch da ben 80 metri rifinito di tutto punto. L’imbarcazione del rais era equipaggiato con ben 17 camere da letto rifinite in marmo e oro, piscina, sale da pranzo, una clinica privata, saune e addirittura una moschea per pregare. Il natante ospitava anche un ...

Raffles hotel - Singapore : mito e leggenda dell’albergo che da 130 anni fissa le regole del lusso : A visitarlo in un pomeriggio qualsiasi e senza conoscere le regole della casa, il Long Bar del Raffles Hotel di Singapore sembra quasi una vecchia gloria abbandonata a sé stessa, con il bancone di legno ricoperto da uno strato di bucce di arachidi alto un dito e i ventilatori in vimini e bambù che sospingono pigramente i rifiuti verso i bicchieri. Eppure non ha mai smesso di ruggire: è uno dei bar più famosi di tutta l’Asia, ...

Mare da sogno - dieci hotel di lusso stellare : ... nella località di Salalah, questo resort è un prezioso accesso al fascino unico del sud dell'Oman, il più antico e indipendente stato del mondo arabo, ricco di tesori culturali e naturali. Il design ...

Biennale archietettura 2018 : una vacanza tra lusso e design all’hotel Excelsior Venice Lido Resort : Architettura e design sono i temi principali che dal 26 maggio al 25novembre animeranno Venezia, grazie al tradizionale appuntamento con la MostraInternazionale di Architettura, giunta ormai alla sua 16ma edizione. Con il titolodi Freespace,la manifestazione presenterà al pubblico esempi, proposte ed elementi di opereche mostrano le qualità essenziali dell’architettura; la modulazione, laricchezza e la materialità delle superfici, ...

Tangenti Monza - sequestrato hotel di lusso a Venezia. FOTO : Tangenti Monza, sequestrato hotel di lusso a Venezia. FOTO C’è anche l'albergo Ca' Sagredo tra i beni posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta "Domus Aurea". Un’operazione che ha portato all'arresto di 21 persone. Oltre all’hotel della città lagunare, sigilli anche per due immobili a ...

Australia - 12enne litiga con i genitori : prende un volo e trascorre quattro giorni in un hotel di lusso : Un bambino, dopo un diverbio con i genitori , prende un volo da solo e passa alcuni giorni in un hotel di lusso . Sembra un remake del film "Mamma ho perso l'aereo, mi sono sbarrito a New York". ...

Dodicenne litiga con i genitori - prende un volo per Bali e trascorre quattro giorni in un hotel di lusso : Ha discusso con i genitori, ha rubato la carta di credito della madre ed è partito dall'Australia alla volta di Bali, dove ha trascorso quattro notti in un hotel di lusso. È questa l'impresa in cui si è cimentato un ragazzino di dodici anni, il quale, come tanti coetanei, aveva avuto un piccolo diverbio con la mamma e il papà. La notizia è stata riportata dai media locali e dal Daily Mail."Siamo rimasti ...

Il primo hotel di lusso nello spazio aprirà nel 2022 : Probabilmente per i primi tempi non sarà possibile prenotare attraverso Booking.com e gli altri portali specializzati in hotel e affini. Ma con il tempo, tutto potrebbe succedere. La società americana Orion Span ha ufficialmente annunciato di voler trasformare la propria Aurora Station, una stazione spaziale di 10 metri x 4,2 in totale, nel primo hotel di lusso a 320 km di distanza dalla superficie terrestre. Con il lancio in orbita previsto per ...

Aurora - il primo hotel di lusso nello Spazio aprirà nel 2022 : State già pensando alle prossime vacanze? Se avete almeno 9,5 milioni di dollari da spendere, affrettatevi a prenotare il vostro prossimo viaggio a circa 320 chilometri di quota. La Orion Span ha appena annunciato per il 2021 il lancio della stazione Aurora, che dal 2022 sarà il primo hotel di lusso nello Spazio. Cosa aspettarsi “Un’esperienza indimenticabile”, dall’inizio alla fine. Chi potrà permetterselo infatti vivrà come un astronauta: tre ...

Vacanza tra le stelle : apre il primo hotel di lusso nello spazio - ecco quanto costa : Un hotel in orbita . Questo è il progetto ambizioso della Orion Span , una società di Houston , Texas, , che intende mettere a disposizione la sua Aurora Station , 10 m per 4,2 m, per ospitare quattro ...

Orion Span annuncia : nel 2021 "primo hotel di lusso nello Spazio" - : La società di Houston , Texas, vuole mettere a disposizione la sua Aurora Station per ospitare, dopo 3 mesi di addestramento, 4 viaggiatori e 2 membri di equipaggio per un soggiorno di 12 giorni a 320 ...

Nasce il primo hotel di lusso nello spazio (ed è low-cost) : No, non è uno scherzo, il primo hotel di lusso nello spazio sarà inaugurato nel 2021 e inizierà ad accogliere i suoi privilegiati ospiti dal 2022. A presentare il progetto Aurora Space Station è stato il colosso Orion Span, che sul sito ha già aperto le prenotazioni per un’esperienza di 12 giorni nello spazio, naturalmente a gravità zero ma con tutti i comfort del caso: letti comodi, internet ad alta velocità, escursioni “in ...