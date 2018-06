Ufficializzato anche in Europa l’Honor 7S | tutto sull’hardware dell’entry-level

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018)per l'l'entry-Honor 7S, che all'inizio si pensava essere un'esclusiva pakistana. La divisione europea del brand cinese ha diffuso la notizia via Twitter, aggiungendoun poster esemplificativo raffigurante il terminale in ogni angolazione. Per quanto ci riguarda, il modello debutterà sul nostro mercato nelle colorazioni nera e blu.Quanto a specifiche tecniche, la situazione è la seguente: schermo da 5.45 pollici in formato 18:9 e risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel), processore MediaTek MT6739 (quad-core da 1.5GHz) e scheda grafica PowerVR GE8100, corredato da 2GB di RAM e 16 GB di storage (espandibile tramite microSD). L'hardware di Honor 7S comprendeuna fotocamera singola posteriore da 13MP, ed una frontale da 8MP (non potevamo aspettarci di più da un dispositivo di questo genere). Lo smartphone, al lancio, risulterà equipaggiato con ...