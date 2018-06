Ufficiale | Iannone correrà con l’Aprilia | due anni di contratto

sportfair

: Andrea #Iannone ufficiale in #Aprilia. #MotoGP - TeoBellan : Andrea #Iannone ufficiale in #Aprilia. #MotoGP - motogpnews24 : MotoGp, Iannone all'Aprilia, ora è ufficiale -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Andrealascia la Suzuki per approdare alla Aprilia, con la quale ha firmato un biennale per le prossime stagionilascia la Suzuki per approdare alla Aprilia. L’annuncio della nuova ‘casa’ per Andrea, è arrivato nel pomeriggio, confermando le voci circolate nelle ultime settimane.ha firmato unper le annate 2019 e 2020. “Con lui arriva un pilota veloce e di talento – ha dichiarato Romano Albesiano, responsabile Aprilia Racing – che anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore e che conferma il crescente impegno del Gruppo Piaggio e di Aprilia nel programma MotoGP. Abbiamo basi tecniche valide, dobbiamo restare concentrati sulla stagione 2018, già dal GP del Montmelò, e costituiamo una squadra forte, che non ha mai smesso di lavorare duro per portare la RS-GP dove merita”. L'articolo ...