Ue : Regione Veneto capofila progetto Ue prevenzione da violenze di genere : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – La Regione Veneto è capofila del progetto sperimentale europeo biennale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ASAP, che si rivolga anche agli uomini autori di violenza. Istituzioni e associazioni di tre paesi (Italia, Bulgaria e Croazia) condividono studi ed esperienze per mettere a punto un modello di approccio sistematico e multidisciplinare di prevenzione, contrasto e aiuto, che non si rivolga ...

Ue : Regione Veneto capofila progetto Ue prevenzione da violenze di genere (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto ASAP è stato finanziato con 308 mila euro dalla Commissione Europea (i soggetti aderenti integrano con altri 77 mila euro) e mette in rete sette realtà, sotto la regìa della Regione Veneto: l’associazione bulgara Naia di Targovishte, che gestisce case rifugio e tre centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, l’associazione croata Duga che a Zagabria gestisce servizi ...

Infrastrutture : Regione Veneto acquisisce il controllo di Veneto Strade Spa : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) – Con la firma davanti al notaio si è conclusa oggi l’operazione di acquisizione da parte della Regione Veneto del 41,42 % del capitale sociale di Veneto Strade, portando così la propria partecipazione al 71,42.%. Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale, Gianluca Forcolin che ha fra le sue deleghe anche le partecipazioni societarie, ricordando che tutto parte dall’art. 1 del collegato ...

Infrastrutture : Regione Veneto acquisisce il controllo di Veneto Strade Spa (2) : (AdnKronos) – ‘Per effetto di questa operazione ‘ aggiunge il vicepresidente – la Regione diventa il socio di controllo di Veneto Strade e può finalmente iniziare il percorso di riorganizzazione societaria, insieme al socio attuale Provincia di Belluno e, in futuro, ad ANAS, così come sancito nel protocollo di intesa firmato il 23 febbraio scorso che prevede il possibile ingresso di ANAS in aumento di capitale, una volta ...

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Questione di giorni, manca solo il passaggio deliberativo della Giunta previsto a fine settimana, e la Regione Veneto aprirà un proprio ‘sportello’ ad Asiago, con un proprio funzionario, che assisterà gli allevatori nei problemi di convivenza con i grandi carnivori, in particolare il lupo.Ad annunciare ai diretti interessati il nuovo accordo di collaborazione tra Regione e Unione montana ...

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Obiettivo dell’accordo è monitorare la situazione e facilitare l’informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi), favorire l’attività di pascolo in quota mettendo in sicurezza malghe e malghesi, semplificare la rilevazione di ...

