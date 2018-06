Udinese | Velazquez presenta il suo “calcio estetico”

sportfair

: #BenvenutoJulio Mister Velázquez è il nuovo allenatore dei bianconeri! ?? Domani alle 12:00 la conferenza stampa di… - Udinese_1896 : #BenvenutoJulio Mister Velázquez è il nuovo allenatore dei bianconeri! ?? Domani alle 12:00 la conferenza stampa di… - DiMarzio : Julio #Velazquez allenerà l’@Udinese_1896: ultima stagione all’Alcorcon @SkySport - DiMarzio : #SerieA | Il nuovo allenatore dell'#Udinese sarà Julio #Velazquez: ex Alcorcon, è già in sede per firmare il contra… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Julioè il nuovo allenatore dell’, il tecnico è statoto oggi alla stampa ed ai tifosi friulani “Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa dell’è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in equipe per obiettivi anche di lungo periodo, abbiamo una squadra molto versatile”. Sono le prime parole da allenatore dell’di Julionella conferenza stampa dizione. “Ho scelto l’perché è una squadra con una grande storia, la famiglia Pozzo mi ha dimostrato una fiducia enorme e questo mi ha fatto abbracciare il progetto -prosegue il tecnico spagnolo-. Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa della squadra è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in ...