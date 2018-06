Uccise la moglie malata terminale | nessuno sconto | a 88 anni andrà in carcere

Uccise la moglie a coltellate - confermati 18 anni di carcere La figlia in aula : «Pochi» Foto : Da tempo la giovane si batte perché il padre, Luigi Messina, sconti «fino all’ultimo giorno». In primo grado il giudice aveva escluso l’aggravante della crudeltà, e l’uomo era stato condannato a 18 anni per l’omicidio della coniuge, Rosanna Belvisi

Uccise la moglie e non andò in prigione - oggi in cella per un gelato : Dopo il delitto del 2014 l'uomo finì in un istituto psichiatrico. Ora è dietro le sbarre dopo aver rubato da un distributore automatico.