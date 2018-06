Ubriaco investe e uccide un uomo | per lui carcere ed ergastolo della patente

Sanremo - Ubriaco investe due 18enni/ La lite per una ragazza poi è salito in macchina e li ha schiacciati : Sanremo, ubriaco investe due 18enni: la lite per una ragazza poi è salito in macchina e li ha schiacciati. Si è sfiorato la tragedia nella notte di ieri sul lungomare sanremese(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:08:00 GMT)

TORINO - Ubriaco investe PEDONE 28ENNE/ Omicidio stradale - alcol test 4 volte il valore consentito : Incidente stradale a TORINO, 28ENNE rumeno investito, trascinato da auto e sbalzato via da un connazionale in Corso Regina Margherita: positivo ad alcol test, 26enne arrestato(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Torino - Ubriaco investe e uccide 28enne : 11.17 Un 28enne di origine rumena è stato investito da un'auto, mentre attraversava una strada di Torino. E' avvenuto stamane in corso Regina Margherita, poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone. Il giovane, trascinato per una cinquantina di metri e poi sbalzato sulla corsia opposta, è deceduto. Il conducente dell'auto, 26 anni, anche lui originario della Romania, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di ...

Automobilista Ubriaco investe e uccide 17enne a Savona : Positivo all'alcol test, alla guida della sua auto ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni che viaggiava su uno scooter con un amico. Il tasso alcolemico dell'Automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La vittima è Davide Molinari.L'incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno all'una, a Ceriale (Savona). Il giovane ...

Lodi - Ubriaco investe e uccide ex presidente tribunale : È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri sera ha investito e ucciso l'ex presidente del tribunale di Lodi Bruno Apicella, 84 anni, che in bicicletta, stava percorrendo viale ...