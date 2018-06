Tutte le bugie sull' obbligo di vaccinazione

Mariana Falace / Il pubblico è stufo di Tutte le sue bugie (Grande Fratello 2018) : Mariana Falace , la ragazza si confronterà con Patrizia Bonetti ormai fuori dalla casa e presente in studio? Il pubblico è stufo di tutte le sue bugie . (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:03:00 GMT)

Domenica Live - Valeria Marini sulle accuse di Rita Rusic : ‘Tutte bugie’ : Dopo le accuse di Rita Rusic, tocca a Valeria Marini replicare. E lo fa dal salotto di Domenica Live. Non risponde agli attacchi punto per punto ma si limita a definirli una ‘bugie’ e ricorda come lei sia stata accanto a Vittorio nel momento più difficile per la sua carriera. Mentre parla arriva anche una telefonata di Cecchi Gori, ma non può parlare, il dottore dice che sta bene ma è molto stanco, ma saluta tanto Valeria e Barbara ...