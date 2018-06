Tutte le anticipazioni sulla finale di Amici 2018 | vincerà LUI e ci saranno LORO

Temptation Island 2018 : data - coppie - tentatori e Tutte le anticipazioni : Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare dal prossimo 5 luglio in prima serata su Canale 5. Ancora work in progress il cast: le selezioni si...

X Factor 2018 : giuria - cast e Tutte le anticipazioni. Tra i giudici arriva Asia Argento : Lavori in corso per "X Factor 2018". C'è grande attesa per la prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia. Ecco tutte le anticipazioni in vista...

Grande Fratello : riassunto puntate - anticipazioni e Tutte le informazioni : E' tornato in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grey's Anatomy - stanotte 17/5 in onda l'ultimo episodio : Tutte le anticipazioni Video : stanotte, in America sulla ABC, andra' in onda l'episodio conclusivo della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy [Video]. Il telefilm prodotto da Shonda Rhimes e scritto da Krista Vernoff ha appassionato, anche quest'anno, milioni di fan e la notizia del rinnovo ufficiale per la quindicesima stagione è stata comunicata da qualche settimana. La puntata che chiude una stagione ricca di colpi di scena e abbandoni sofferti verra' trasmessa ...

Finale di Grey’s Anatomy 14 - Tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio tra addii - matrimoni e colpi di scena (video) : Col primo e finora unico sneak peek del Finale di Grey's Anatomy 14, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio, si entra nel vivo dell'ultimo episodio di questa stagione, che come noto vedrà al centro della trama l'atteso matrimonio tra Alex e Jo, ma anche gli annunciati addii ai personaggi di April Kepner e Arizona Robbins, che usciranno di scena per non fare ritorno nella quindicesima stagione. Tanta carne al fuoco dunque per questo Finale di ...

“La Corrida” ecco Tutte le anticipazioni dell’ultima puntata del varietà condotto da Carlo Conti : Ritorna in prima serata domani su Rai1 “La Corrida” giunta alla sua puntata finale. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il varietà ideato 50 anni fa da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni chiude i battenti di un’edizione che ha ricevuto entusiasmanti consensi da parte sia del pubblico da casa che sui social. A quest’ultima e ...

Ad Amici 2018 eliminati inaspettati e nuovi giudici : Tutte le anticipazioni di stasera : In queste anticipazioni di Amici 2018 scoprirete gli ospiti di stasera 12 maggio, ma parleremo anche degli eliminati, perché è un punto cruciale in questo Serale, soprattutto nelle ultime settimane. Sono stati cambiati i meccanismi di eliminazione, o meglio ne è stato introdototo uno nuovo e che mette a rischio la permanenza anche di concorrenti che, senza le sfide dirette, sarebbero giunti in finale. Il primo pensiero va sicuramente a Carmen ed ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : STAGIONE 14 - Tutte le trame : Il grande momento è arrivato! Con qualche mese di ritardo rispetto alla Germania, anche da noi in Italia sta finalmente prendendo il via l’attesissima quattordicesima STAGIONE di Tempesta d’amore. Considerata davvero rivoluzionaria rispetto a quelle precedenti, questa nuova annata ci regalerà parecchie novità e trame decisamente coraggiose per una telenovela… Ecco dunque tutte le principali storyline della STAGIONE numero quattordici di Sturm ...

Eurovision Song Contest 2018 : ecco Tutte le anticipazioni della finale : Giunge alla serata conclusiva la sessantatreesima edizione dell’Eurovision Song Contest 2018, l’annuale kermesse canora organizzata quest’anno a Lisbona, in Portogallo. La serata finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle ore 21.00, con il commento a di Federico Russo e Serena Rossi. Nel corso della serata si esibiranno i venti artisti che si sono qualificati dopo aver disputato le due semifinali, più la rappresentante ...