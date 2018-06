Turin Coffee | il salone dedicato al caffè

gqitalia

: Turin Coffee 2018, A Torino il Salone del Caffè Scopri la notizia - NEWGROUPSRLS : Turin Coffee 2018, A Torino il Salone del Caffè Scopri la notizia - CasaOzOnlus : Quando il caffè è buono e solidale. ? Aspettando Turin Coffee condividiamo un bell'articolo apparso su… - vittoriopasteris : @ piemonteexpo Da domani a lunedì 11 giugno vari brand di caffè si uniscono a Torino per la prima volta per fare sq… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Dopo l’edizione di maggio che al Base di via Tortona ha ospitato l’edizione d’esordio del MilanoFestival, sarà Piazza Carlo Alberto, una delle principali piazze del centro storico di Torino il palcoscenico in cui prenderà vita, dal 9 all’11 giugno, il, ilInternazionale del. Nato dall’unione di intenti di tre eccellenze cittadine, Lavazza,Vergnano e Costadoro che in collaborazione con l’Assessore al Commercio Alberto Sacco, assieme a To-be Events, hanno costruire qualcosa che avesse come unica mission quella di veicolare la cultura del. Coinvolti tra gli altri, chef stellati – da Matteo Baronetto * ad Andrea Larossa * -, torrefazioni locali – daAlberto aGiuliano -, ma anche la SCA Italy, acronimo di SpecialtyAssociation, autorità di riferimento per l’eccellenza dela livello ...